Μαρόκο – Καμερούν: Βασικός ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (pic)

Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη βασική του 11άδα παρατάσσεται το Μαρόκο στο παιχνίδι με το Καμερούν (21:00) για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα (21:00).

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται για μια ακόμα φορά στις αρχικές επιλογές του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Μαρόκου στη φετινή διοργάνωση.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

Ο έμπειρος άσος έχει σκοράρει τρία γκολ, εκ των οποίων μάλιστα τα δύο ήταν με ψαλιδάκι, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πρωταγωνιστεί στο φετινό Κόπα Άφρικα.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ποντάρει πολλά πάνω του, προκειμένου το Μαρόκο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Καμερούν και να προκριθεί στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Αλγερία – Νιγηρία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενδεχόμενη πρόκριση του Μαρόκου στα ημιτελικά σημαίνει ότι ο Ελ Κααμπί θα παραμείνει στη χώρα του τουλάχιστον μέχρι τις 17/1, που θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός του Κόπα Άφρικα, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 18/1.

Ο Ελ Κααμπί ξεκινάει βασικός για τρίτο σερί παιχνίδι, με τον Εν Νεσίρι να βρίσκεται για μια ακόμα φορά στον πάγκο.