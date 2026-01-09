Μαρόκο – Καμερούν: Βασικός ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί (pic)
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ξεκινάει βασικός στο παιχνίδι του Μαρόκου με το Καμερούν για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα.
Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη βασική του 11άδα παρατάσσεται το Μαρόκο στο παιχνίδι με το Καμερούν (21:00) για τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα (21:00).
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται για μια ακόμα φορά στις αρχικές επιλογές του Ουαλίντ Ρεγκραγκί, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Μαρόκου στη φετινή διοργάνωση.
Οι 11άδες των δύο ομάδων
Ο έμπειρος άσος έχει σκοράρει τρία γκολ, εκ των οποίων μάλιστα τα δύο ήταν με ψαλιδάκι, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να πρωταγωνιστεί στο φετινό Κόπα Άφρικα.
Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί ποντάρει πολλά πάνω του, προκειμένου το Μαρόκο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Καμερούν και να προκριθεί στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Αλγερία – Νιγηρία.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ενδεχόμενη πρόκριση του Μαρόκου στα ημιτελικά σημαίνει ότι ο Ελ Κααμπί θα παραμείνει στη χώρα του τουλάχιστον μέχρι τις 17/1, που θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός του Κόπα Άφρικα, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 18/1.
Ο Ελ Κααμπί ξεκινάει βασικός για τρίτο σερί παιχνίδι, με τον Εν Νεσίρι να βρίσκεται για μια ακόμα φορά στον πάγκο.
