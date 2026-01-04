Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2: Πέρασε στα προημιτελικά και «σφράγισε» το ραντεβού με το Μαρόκο

Την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα πανηγυρίζει το Καμερούν που επικράτησε με 2-1 της Νότιας Αφρικής και ετοιμάζεται για ματσάρα με το Μαρόκο.

Στο 34′ ο Τσαμαντέ με πλασέ έκανε το 1-0 για το Καμερούν και στο 47′ ο Κοφανέ με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Το μόνο που κατάφερε η Νότια Αφρική ήταν να μειώσει σε 2-1 με τον Μακγκοπά στο 87′, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι περισσότερο και πάει σπίτι της.

Νωρίτερα το Μαρόκο επικράτησε με 1-0 της Τανζανίας και πέρασε στους «8» της διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής για το Μαρόκο ήταν ο Μπραχίμ Ντίας, που σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό της άμυνας της Τανζανίας και οδήγησε τη χώρα του στα προημιτελικά. Όσον αφορά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο επιθετικός του Ολυμπιακού παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 77’, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι.

Το παιχνίδι ήταν ουσιαστικά ένας μονόλογος του Μαρόκου, με την Τανζανία να προσπαθεί με διπλή ζώνη άμυνας να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές του Ρεγκραγκί μακριά από την εστία του Μασαλάνγκα. Στο 15’ οι Μαροκινοί σκόραραν με τον Σαϊμπάρι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 50’ ο Εζαλζουλί πήρε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Τανζανίας του είπε «όχι». Στο 60’ το Μαρόκο είχε δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χακίμι και τελικά στο 64’ βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Μπραχίμ Ντίαζ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε από δεξιά στην περιοχή και με ωραίο σουτ νίκησε τον Μασαλάνγκα, για το 1-0.

Η φάση των «16»:

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0

4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο 21:00