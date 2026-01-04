Μαρόκο – Τανζανία 1-0: Στα προημιτελικά με «υπογραφή» Ντίαζ (vid)
Με γκολ του Ντίαζ, το Μαρόκο επικράτησε με 1-0 της Τανζανίας και πέρασε στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα.
Ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα έκανε το Μαρόκο. Η παρέα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που ξεκίνησε σε ένα ακόμα παιχνίδι βασικός, επικράτησε της Τανζανίας με 1-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Νότιος Αφρική – Καμερούν (21:00).
Πρωταγωνιστής για το Μαρόκο στο σημερινό παιχνίδι ήταν ο Μπραχίμ Ντίας, που σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό της άμυνας της Τανζανίας και οδήγησε τη χώρα του στα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα.
Όσον αφορά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο επιθετικός του Ολυμπιακού παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 77’, όταν και αντικαταστάθηκε από τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι.
Το παιχνίδι ήταν ουσιαστικά ένας μονόλογος του Μαρόκου, με την Τανζανία να προσπαθεί με διπλή ζώνη άμυνας να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές του Ρεγκραγκί μακριά από την εστία του Μασαλάνγκα. Στο 15’ οι Μαροκινοί σκόραραν με τον Σαϊμπάρι, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 50’ ο Εζαλζουλί πήρε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Τανζανίας του είπε «όχι».
Στο 60’ το Μαρόκο είχε δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χακίμι και τελικά στο 64’ βρήκε το γκολ που έψαχνε με τον Μπραχίμ Ντίαζ. Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε από δεξιά στην περιοχή και με ωραίο σουτ νίκησε τον Μασαλάνγκα, για το 1-0.
Ένα αποτέλεσμα που έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, με το Μαρόκο να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά και να περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του.
Υπενθυμίζουμε ότι στα προημιτελικά βρίσκονται ήδη η Σενεγάλη και το Μάλι, που απέκλεισαν το Σουδάν και την Τυνησία αντίστοιχα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της φάσης των «16»
Σενεγάλη – Σουδάν 3-1
Μάλι – Τυνησία 3-2 πεν. (1-1 κ.δ.)
Μαρόκο – Τανζανία 1-0
04/01 21:00 Νότια Αφρική – Καμερούν
05/01 18:00 Αίγυπτος – Μπενίν
05/01 21:00 Νιγηρία – Μοζαμβίκη
06/01 18:00 Αλγερία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
06/01 21:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο
