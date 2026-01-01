Κόπα Άφρικα: Τα ζευγάρια της φάσης των «16 και πότε αγωνίζεται το Μαρόκο του Ελ Κααμπί

Μετά το πέρας των αναμετρήσεων του έκτου ομίλου, η πρώτη φάση του Κόπα Άφρικα έφτασε στο τέλος της και πλέον έχουμε τα ζευγάρια για τη φάση των «16».

Η… δράση ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου με τα παιχνίδια Σενεγάλη – Σουδάν και Μάλι – Τυνησία, ενώ το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα αγωνιστεί στις 4 Ιανουαρίου με αντίπαλο την Τανζανία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16»:

3 Ιανουαρίου

Σενεγάλη-Σουδάν (18:00)

Μάλι-Τυνησία (21:00)

4 Ιανουαρίου

Μαρόκο-Τανζανία (18:00)

Νότια Αφρική-Καμερούν (21:00)

5 Ιανουαρίου

Αίγυπτος-Μπενίν (18:00)

Νιγηρία-Μοζαμβίκη (21:00)

6 Ιανουαρίου

Αλγερία-Λ.Δ. Κονγκό (18:00)

Ακτή Ελαφαντοστού-Μπουρκίνα Φάσο (21:00)