Κόπα Άφρικα: Τα ζευγάρια της φάσης των «16 και πότε αγωνίζεται το Μαρόκο του Ελ Κααμπί
Αυτά είναι τα ζευγάρια για τη φάση των «16» του Κόπα Άφρικα, με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει την Τανζανία στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι.
Μετά το πέρας των αναμετρήσεων του έκτου ομίλου, η πρώτη φάση του Κόπα Άφρικα έφτασε στο τέλος της και πλέον έχουμε τα ζευγάρια για τη φάση των «16».
Η… δράση ξεκινά στις 3 Ιανουαρίου με τα παιχνίδια Σενεγάλη – Σουδάν και Μάλι – Τυνησία, ενώ το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί θα αγωνιστεί στις 4 Ιανουαρίου με αντίπαλο την Τανζανία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16»:
3 Ιανουαρίου
Σενεγάλη-Σουδάν (18:00)
Μάλι-Τυνησία (21:00)
4 Ιανουαρίου
Μαρόκο-Τανζανία (18:00)
Νότια Αφρική-Καμερούν (21:00)
5 Ιανουαρίου
Αίγυπτος-Μπενίν (18:00)
Νιγηρία-Μοζαμβίκη (21:00)
6 Ιανουαρίου
Αλγερία-Λ.Δ. Κονγκό (18:00)
Ακτή Ελαφαντοστού-Μπουρκίνα Φάσο (21:00)
