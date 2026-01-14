Βασικοί στο Νιγηρία – Μαρόκο οι Ελ Κααμπί και Ονιεμαέτσι

Μαρόκο και Νιγηρία κοντράρονται στον ημιτελικό του Κόπα Άφρικα το βράδυ της Τετάρτης (22:00) με φόντο τον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς με έντονο το «ερυθρόλευκο» στοιχείο.

Και αυτό γιατί στις δύο ομάδες βρίσκονται δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της επίθεσης του Μαρόκου βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας της Νιγηρίας, ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Η ενδεκάδα του Μαρόκου: Μπόνο, Χακίμι, Αγκέρ, Μασίνα, Μαζράουι, Ελ Αϊνάουι, Ελ Κανούς, Σαϊμπαρί, Μπραχίμ, Εζαλζουλί, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της Νιγηρίας: Νουαμπάλι, Οσάγι, Αγιάτζι, Λούκμαν, Ονιέκα, Οσιμέν, Ονιεμαέτσι, Ιβόμπι, Ονιεντίκα, Κάλβιν, Άκορ.