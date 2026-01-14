Βασικοί στο Νιγηρία – Μαρόκο οι Ελ Κααμπί και Ονιεμαέτσι
Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μπρούνο Ονιεμαέτσι, οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, ξεκινούν βασικοί για Μαρόκο και Νιγηρία, αντίστοιχα, στον ημιτελικό του Κόπα Άφρικα.
- Συνελήφθη 56χρονος με όπλα και σφαίρες στο Παλαιό Φάληρο
- Ρόδος: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη – 4 συλλήψεις
- Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
- Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Μαρόκο και Νιγηρία κοντράρονται στον ημιτελικό του Κόπα Άφρικα το βράδυ της Τετάρτης (22:00) με φόντο τον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς με έντονο το «ερυθρόλευκο» στοιχείο.
Και αυτό γιατί στις δύο ομάδες βρίσκονται δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της επίθεσης του Μαρόκου βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας της Νιγηρίας, ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.
Οι συνθέσεις των ομάδων
Η ενδεκάδα του Μαρόκου: Μπόνο, Χακίμι, Αγκέρ, Μασίνα, Μαζράουι, Ελ Αϊνάουι, Ελ Κανούς, Σαϊμπαρί, Μπραχίμ, Εζαλζουλί, Ελ Κααμπί.
Η ενδεκάδα της Νιγηρίας: Νουαμπάλι, Οσάγι, Αγιάτζι, Λούκμαν, Ονιέκα, Οσιμέν, Ονιεμαέτσι, Ιβόμπι, Ονιεντίκα, Κάλβιν, Άκορ.
𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣𝗦 📋
How Nigeria and Morocco line up tonight. 🇳🇬🇲🇦#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/Pk9NCNTVQF
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 14, 2026
- Βασικοί στο Νιγηρία – Μαρόκο οι Ελ Κααμπί και Ονιεμαέτσι
- Παναθηναϊκός – Άρης: Ο Μπακασέτας κάνει το 1-0 για το «τριφύλλι» (vid)
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Ο Τσακαλίδης ολοκλήρωσε το έγκλημα, ο Δικέφαλος στον ημιτελικό
- LIVE: Παρτιζάν – Ολυμπιακός
- LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
- Άρης: Η 11άδα για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Παναθηναϊκός: Η 11άδα των «πράσινων» για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη
- Κόντης: «Αυτή η ημέρα, αυτή η στιγμή, αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ορόσημο για εμάς» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις