Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν κορυφαίος του αγώνα νίκησε εύκολα με 2-0 την Αλγερία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Εκεί, οι «Σούπερ Αετοί» και ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο (στις 14/1) του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Ραμπάτ, σε μία μάχη με πολύ έντονο… «ερυθρόλευκο» φόντο.

Αυτη θα είναι η 14η παρουσία των «Σούπερ Αετών» στις 16 τελευταίες της συμμετοχές στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που θα φτάσουν τουλάχιστον ως την τετράδα του θεσμού.

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν αργός στο ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να παίζουν προσεκτικά και τους Νιγηριανούς αργά και σταθερά να παίρνουν τον έλεγχο του αγώνα. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι κατάφεραν τελικά να πετύχουν το γκολ που έψαχναν με υπομονή, δύο λεπτά «μέσα» στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 47′, ο Μπρούνο ήταν αυτός που έκανε την ωραία σέντρα από τα αριστερά και ο Όσιμεν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα, ο φορ της Γαλατάσαραϊ πέρασε σε ρόλο δημιουργού, πασάροντας στον Άνταμς, που έγραψε το 2-0.

Κορυφαίος του αγώνα ο Μπρούνο

Η Νιγηρία διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα ως το τέλος χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από την Αλγερία, χάνοντας μάλιστα και ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι ήταν αυτός που πήρε τον μεγαλύτερο βαθμό από τις υπηρεσίες στατιστικής (σ.σ. 8.2/10), καταγράφοντας 1 ασίστ. Επιπλέον, δημιούργησε 1 ακόμη μεγάλη ευκαιρία με 17/21 (81%) πάσες σε 49 επαφές με τη μπάλα, είχε επίσης 4 θετικές αμυντικές επεμβάσεις, 1 επιτυχημένη ντρίμπλα και 5 πάσες-κλειδιά, νούμερα που δείχνουν ότι όλο το παιχνίδι της Νιγηρίας έγινε πρακτικά από την πλευρά του και με μεγάλη, όπως αποδείχθηκε, επιτυχία.