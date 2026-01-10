Τρομερή στιγμή: Ο Ελ Κααμπί πανηγύρισε την πρόκριση του Μαρόκο με τα παιδιά του (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση του Μαρόκο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και δεν γινόταν να μην το κάνει μαζί με τα παιδιά του…
Το Μαρόκο επικράτησε με 2-0 του Καμερούν και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που διοργανώνει και είναι δύο ματς από τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης της κούπας. Για ακόμη μια φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν σκόραρε, αλλά μοίρασε ασίστ για το 1-0 και δυσκόλεψε αρκετά τους αντιπάλους του.
Ο «killer» του Μαρόκο και του Ολυμπιακού πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της χώρας του στην επόμενη φάση, ωστόσο δεν γιόρτασε μόνος του. Πήρε τα παιδιά του από τις κερκίδες, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και μαζί με τους συμπαίκτες του πανηγύρισαν.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ελ Κααμπί και το όμορφο στιγμιότυπο με τα παιδιά του έγινε viral, καθώς τον «έπιασε» η κάμερα να γιορτάζει με την οικογένεια του τη μεγάλη πρόκριση επί του Καμερούν.
Δείτε το βίντεο με τον Ελ Κααμπί και τα παιδιά του:
🇲🇦✨Ayoub El Kaabi savoure la victoire entouré de sa famille pic.twitter.com/DJT5nLWJjs
— Le360 (@Le360fr) January 9, 2026
