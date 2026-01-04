sports betsson
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Μαρόκο: Με Βασικό τον Ελ Κααμπί κόντρα στην Τανζανία (pic)
Ποδόσφαιρο 04 Ιανουαρίου 2026 | 17:17

Μαρόκο: Με Βασικό τον Ελ Κααμπί κόντρα στην Τανζανία (pic)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην αρχική 11άδα για το παιχνίδι του Μαρόκου με την Τανζανία, για τους «16» του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Τα Μαρόκο αντιμετωπίζει την Τανζανία στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ για τη φάση των «16» του Κόπα Άφρικα (18:00), με τον Ελ Κααμπί να βρίσκεται στην 11άδα που ανακοίνωσε ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, που πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στη φετινή διοργάνωση και έχει πετύχει τα δύο ομορφότερα γκολ του τουρνουά, βρίσκεται στην αρχική 11άδα του Μαρόκου και ετοιμάζεται να οδηγήσει την ομάδα του στα προημιτελικά.

Ο Ελ Κααμπί, που έχει σκοράρει συνολικά 3 γκολ στο φετινό Κόπα Αφρικα εκ των οποίων μάλιστα τα δύο ήταν με ψαλιδάκι, ήταν βασικός στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της χώρας του στη διοργάνωση.

Μόνο στην πρεμιέρα με τις Κομόρες δεν ήταν στην αρχική 11άδα, σε ένα ματς όμως που μπήκε αλλαγή στο 65’ και σκόραρε 9 λεπτά αργότερα.

Η σχετική ανάρτηση για το σημερινό παιχνίδι:

World
Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Μεταφορές
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Όσο ελάχιστοι 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.

Σύνταξη
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»
Ελλάδα 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Η ΥΠΑ γνωρίζει την παλαιότητα των συστημάτων»

«Ζητάμε επιτέλους να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στον εξοπλισμό καθώς και για την καθυστέρηση στην ανανέωσή του» αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Βόλεϊ Ανδρών 04.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Sing for Greece 04.01.26

Eurovision 2026: Απόψε παρουσιάζονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Με την εκπομπή «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 - Οι Φιναλίστ», ξεκινά απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, η φετινή διαδρομή της Eurovision, με την πρώτη παρουσίαση των 28 υποψηφίων για την ελληνική εκπροσώπηση στη Βιέννη

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας
«Διέσυρε την Ελλάδα» 04.01.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αντί να απολογηθεί για τη δήλωση, επιλέγει το δρόμο της πολιτικής δειλίας

Ο Μητσοτάκης με τη δήλωση για τη Βενεζουέλα ανέβασε σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου, με την απάντηση στον Τσίπρα αναβάθμισε το επίπεδο της πολιτικής χυδαιότητας, είναι το σκληρό σχόλιο του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού στις «θεωρίες συνομωσίας» και τις «ανιστόρητες συγκρίσεις» του Μαξίμου προκειμένου να επιτεθεί στον Τσίπρα.

Σύνταξη
Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι
Ελλάδα 04.01.26

Ανδραβίδα: Αυτοκτόνησε ο πατέρας 22χρονου που είχε χάσει τη ζωή του μετά από τροχαίο το καλοκαίρι

Ο νεαρός είχε τραυματιστεί σοβαρά στα Λεχαινά και μετά από 14 ημέρες άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Πάτρας - Ο πατέρας του δεν άντεξε την απώλεια του γιου του

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Η αρετή της υπομονής
On Field 04.01.26

Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο
«Ντρόπιασε τη χώρα» 04.01.26

Φάμελλος: Ιστορικά επικίνδυνη για τη χώρα η δήλωση Μητσοτάκη – Πρέπει να φύγει το συντομότερο

Σκληρή κριτική ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος στον πρωθυπουργό, για τη δήλωσή του για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Σημειώνει ότι «δίνει συγχωροχάρτι» στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, θέτοντας τη χώρα σε κίνδυνο.

Σύνταξη
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που όλοι θέλουν να του δείξουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
