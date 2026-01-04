Μαρόκο: Με Βασικό τον Ελ Κααμπί κόντρα στην Τανζανία (pic)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην αρχική 11άδα για το παιχνίδι του Μαρόκου με την Τανζανία, για τους «16» του Κόπα Άφρικα.
Τα Μαρόκο αντιμετωπίζει την Τανζανία στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ για τη φάση των «16» του Κόπα Άφρικα (18:00), με τον Ελ Κααμπί να βρίσκεται στην 11άδα που ανακοίνωσε ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, που πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις στη φετινή διοργάνωση και έχει πετύχει τα δύο ομορφότερα γκολ του τουρνουά, βρίσκεται στην αρχική 11άδα του Μαρόκου και ετοιμάζεται να οδηγήσει την ομάδα του στα προημιτελικά.
Ο Ελ Κααμπί, που έχει σκοράρει συνολικά 3 γκολ στο φετινό Κόπα Αφρικα εκ των οποίων μάλιστα τα δύο ήταν με ψαλιδάκι, ήταν βασικός στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της χώρας του στη διοργάνωση.
Μόνο στην πρεμιέρα με τις Κομόρες δεν ήταν στην αρχική 11άδα, σε ένα ματς όμως που μπήκε αλλαγή στο 65’ και σκόραρε 9 λεπτά αργότερα.
Η σχετική ανάρτηση για το σημερινό παιχνίδι:
🚨🇲🇦 La composition du Maroc face à la Tanzanie 🇹🇿 :
Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui- El Aynaoui, El Khannouss, Saibari – Brahim, El Kaabi, Abde Ez.
— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 4, 2026
