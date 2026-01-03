Ο Μπιανκόν θέλησε να «κοπιάρει» τον Ελ Κααμπί (vid)
Ο Γάλλος στόπερ έκανε ωραίο γυριστό σουτ αλλά ο Χριστογεώργος ήταν σ’ ετοιμότητα
Ο Ολυμπιακός είχε δεύτερη καλή ευκαιρία στο ματς, για ν’ ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ, με τον Ζουλιάν Μπιανκόν ν’ απειλεί την εστία του Χριστογεώργου στο 29’.
Ο αμυντικός των πειραιωτών θέλησε να «κοπιάρει» τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έπιασε ωραίο γυριστό σουτ, αλλά ο πορτιέρε του ΟΦΗ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια την μπάλα.
Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού:
