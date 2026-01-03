Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έκανε εξαιρετική επέμβαση σε κοντινή προβολή του Σαλσίδο
Ο ΟΦΗ είχε μεγάλη ευκαιρία ν’ ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά ο πορτιέρε των πρωταθλητών Ελλάδας, Κωνσταντής Τζολάκης έκανε σπουδαία απόκρουση στο 24’.
Ο Σαλσίδο βρέθηκε σε εξαιρετική θέση στην μικρή περιοχή των «ερυθρόλευκων», έκανε την προβολή αλλά ο Τζολάκης «είπε» όχι στον επιθετικό της ομάδας του Ηρακλείου, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.
Δείτε την μεγάλη απόκρουση του Τζολάκη:
View this post on Instagram
