Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
Βίντεο από το τελικό του Betsson Super Cup, στο Παγκρήτιο Στάδιο ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός και την όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί της. Δυναμική παρουσία και από τον κόσμο του ΟΦΗ
- Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών γρίπης στα νοσοκομεία – Ισχυρό καμπανάκι από τον ΕΟΔΥ
- Τραγωδία στις εκβολές του Στρυμόνα: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας
- Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε συσκευασίες με κάνναβη δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο
- «Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Το Betsson Super Cup βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Παγκρήτιο στάδιο, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να διεκδικούν την πρώτη κούπα της φετινής χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε μία ανάρτηση μέσω του «X», ανεβάζοντας βίντεο από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί των Πειραιωτών και γράφοντας την εξής λεζάντα «Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι».
Μία υπέροχη ατμόσφαιρα από τους υποστηρικτές των δύο ομάδων και ένα ματς-γιορτή, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο από τους χιλιάδες οπαδούς που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι! 🔴⚪️ pic.twitter.com/DkQ0LltvK2
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026
Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις κερκίδες και των δύο οπαδών
- Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Ντέσερς φέρνει ανατροπές στην επίθεση
- Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)
- Ο Μπιανκόν θέλησε να «κοπιάρει» τον Ελ Κααμπί (vid)
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Απειλεί ο Ολυμπιακός με Τσικίνιο (vid)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
- Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
- Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις