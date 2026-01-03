Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ ΟΦΗ (3/1, 17:00, MEGA) στον τελικό του Betsson Super Cup, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ (3/1, 17:00, MEGA) στον τελικό του Betsson Super Cup και οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της αναμέτρησης.
Ο Βάσκος τεχνικός ξεκινά τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι το δίδυμο Έσε – Μουζακίτης και ο Τσικίνιο μπροστά τους στο «10». Οι Μαρτίνς και Ποντένσε θα είναι στα «φτερά» της επιθέσης και στην «κορυφή» της «ερυθρόλευκης» επίθεσης ο Ταρέμι.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYOFI #SuperCup pic.twitter.com/h11enWdKSU
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2026
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.
