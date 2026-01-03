Κίνηση με νόημα από τον Ολυμπιακό: Γιατί δεν θα παραστεί στο επίσημο γεύμα του Betsson Super Cup – Διπλό το μήνυμα
Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην παραστεί στο επίσημο γεύμα του Betsson Super Cup και η… καμπάνα βαράει για δύο.
Δίχως εκπροσώπους του Ολυμπιακού θα πραγματοποιηθεί το επίσημο γεύμα πριν από τον τελικό του Super Cup. Και η απόφαση των Ερυθρόλευκων να μην είναι εκεί, μόνο ως τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί.
Ναι κίνηση με νόημα. Και μάλιστα με δύο αποδέκτες αν αναλογιστεί κανείς ότι στο ίδιο τραπέζι υπάρχουν καρέκλες για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση και για τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση.
Είναι δεδομένο ότι τα τελευταία γεγονότα γύρω απο τον Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με αποκορύφωμα την με το «έτσι θέλω» κατάργηση του βίντεο της ΚΕΔ δεν έχει δημιουργήσει μοναχά εντυπώσεις αλλά έχει αφήσει εκτεθειμένο και προσωπικά τον Μάκη Γκαγκάτση.
Όπως δεν χωρά συζήτηση και για τον τρόπο που ο Γιάννης Βρούτσης χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο επιλέγοντας να είναι «εκεί» μόνο για τις… φωτογραφίες και όχι για να συνδράμει στην λύση ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν το κορυφαίο άθλημα στη χώρα μας.
Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν δεν θέλουν να καθίσουν γύρω απο το ίδιο τραπέζι ούτε με την Ομοσπονδία, ούτε με την Πολιτεία. Και η στάση τους δεν χρειάζεται… μετάφραση.
