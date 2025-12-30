Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός – Όφη: Για το το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 30 Δεκεμβρίου 2025 | 11:07

Ολυμπιακός – Όφη: Για το το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στις 17:00, το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά το Betsson Super Cup, όπου ο νταμπλούχος Ελλάδας της σεζόν 2024-2025, Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

Έπειτα από 18 χρόνια, ο θεσμός του Super Cup επιστρέφει δυναμικά, με τις δύο ομάδες να δίνουν ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο για έναν καθηλωτικό αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο για το 2026.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες σε τελικό Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1987 στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0.

Η ομάδα του Πειραιά θα προσπαθήσει να κατακτήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο υπό τη διοργάνωση της ΕΠΟ. Για τους Κρητικούς αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή στον αγώνα για την ανάδειξη του υπερπρωταθλητή της περσινής περιόδου.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης ο Αντώνης Κατσαρός.

Το MEGA – πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα – μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Επενδύσεις: Το νέο στοίχημα μετά το RRF 

Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

Εγνατία Οδός: Στα 1,3 δισ. ευρώ το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής

inWellness
inTown
Media
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο
Media 29.12.25

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Νεύρα στο Αιγαίο

Γιατί επέστρεψαν οι παραβιάσεις • Τι κρύβουν οι ξαφνικές αναταράξεις στα ελληνοτουρκικά που οδήγησαν και στην πρώτη εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έπειτα από 34 μήνες

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη
Media 24.12.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έδειξε ότι η κοινωνία είναι πάνω από όλα – 3.3 εκατ. ευρώ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο
Ελλάδα 30.12.25

Β. Κικίλιας: Έργα λιμενικών υποδομών ύψους 3,76 εκατ. ευρώ σε Σπέτσες και Ζάκυνθο

«Με την έγκριση δύο λιμενικών υποδομών σε Σπέτσες και Ζάκυνθο, το υπουργείο προχωρά σε παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των λιμανιών και των τοπικών κοινωνιών» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud
English edition 30.12.25

Greece Steps Up VAT Refund Audits to Curb Fraud

The Independent Authority for Public Revenue (AADE) in Greece will intensify VAT refund checks, increasing targeted audits, cross-checking POS data, and reviewing suspicious claims to combat tax evasion and prevent illegal refunds.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»
90s 30.12.25

Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Το ζευγάρι των ηθοποιών, που πρωταγωνίστησε μαζί στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς από τον Αλφόνσο Κουαρόν το 1998, συναντήθηκε πρόσφατα για να συζητήσει την ταινία και τη μία σκηνή που η Πάλτροου αρνήθηκε να κάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας
Fizz 30.12.25

Δημήτρης Κόκοτας: Τι λέει η σύζυγός του για την κατάσταση υγείας του μετά από 21 μήνες νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον προσωπικό του αγώνα περίπου 2 χρόνια. Η ευχή της συζύγου του για τη νέα χρονιά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες
Culture Live 30.12.25

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Σπάει όλα τα ρεκόρ 5 μήνες προτού βγει στις σκοτεινές αίθουσες

Το sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026, ωστόσο το teaser της ταινίας έχει σπάσει ήδη όλα τα ρεκόρ με 181.5 εκατ. προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Σύνταξη
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
