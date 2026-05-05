Η γη της ελιάς: Οι συγκρούσεις συνεχίζονται
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε στις 23:00, στο MEGA
Οι συγκρούσεις δεν έχουν τέλος στη σειρά Η γη της ελιάς.
Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται συνεχώς, σε μια εύθραυστη ισορροπία που απειλείται να καταρρεύσει από τη μία στιγμή στην άλλη.
Απόψε στις 23:00, στο MEGA, έρχεται ένα επεισόδιο που θα κρατήσεις τους τηλεθεατές σε αγωνία.
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Η Αριάδνη εμφανίζεται απροειδοποίητα στο σπίτι του Λυκούργου, αποφασισμένη να διαπιστώσει αν όντως υποφέρει από λουμπάγκο, ή αν είπε ψέματα για να σώσει την Ισμήνη. Κι ενώ όλοι πιστεύουν ότι ο Ρούσσος έχει εξαφανιστεί, η Άννα δέχεται ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα όπου την απειλεί ότι θα τη σκοτώσει. Στο κάλεσμα, στο σπίτι της Αθηνάς, η Μαργαρίτα προσπαθεί με κάθε τρόπο να στήσει το πολυπόθητο συνοικέσιο με την Αναστασία, αγνοώντας πως η ίδια έχει γίνει το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Λεωνίδα.
Η βραδιά μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο «ποιητικής» μάχης, με σπόντες, υπονοούμενα και βλέμματα που λένε περισσότερα απ’ όσα θα έπρεπε. Η ιατρική διάγνωση της Ασπασίας δεν είναι καλή κι ο Λυκούργος σκέφτεται αν μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Η Αριάδνη, κρυφακούγοντας μια συζήτηση, μαθαίνει ότι ο Στάθης και ο Κουράκος μεθόδευσαν την αναβολή της δίκης της Ισμήνης και γίνεται έξαλλη. Η Ερωφίλη ανακοινώνει στον Αντώνη ότι θέλει διαζύγιο και ότι είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Η Μαρία ανοίγει την πόρτα του δωματίου της στο Σούνιο και βρίσκει μέσα τον Ζακ νεκρό.
Δείτε το trailer
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
