Έχω παιδιά: Αναζητώντας νέους φίλους
Όλα όσα θα δούμε στην κωμική σειρά Έχω παιδιά. Απόψε, στις 20.50, στο MEGA
Νέοι φίλοι, ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές κινήσεις και υπαρξιακές αναζητήσεις φέρνουν σπαρταριστά ευτράπελα στα νέα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω παιδιά», απόψε στις 20:50.
Η Σάρα και ο Μιχάλης ψάχνουν απεγνωσμένα για νέους φίλους και ελπίζουν πως επιτέλους βρήκαν το τέλειο ζευγάρι για παρέα! Την ίδια ώρα, η γιαγιά Αντιγόνη αποφασίζει να αφήσει τα δικαστήρια και να βγει στη σύνταξη.
Οι ανησυχίες της καθημερινότητας γίνονται ο καμβάς για τα πιο σπαρταριστά ενσταντανέ, κάθε εβδομάδα στην κωμική σειρά «Έχω παιδιά».
Τι θα δούμε στo νέo επεισόδιο της σειράς Έχω παιδιά
Η Σάρα και ο Μιχάλης βιώνουν τη σπάνια τύχη να γνωρίσουν δύο άλλους γονείς με τους οποίους φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα. Η ελπίδα ότι επιτέλους βρήκαν τους «νέους τους φίλους» σύντομα εξανεμίζεται. Ο Τόνι κερδίζει μια καινούργια επιχείρηση στα χαρτιά και ορίζει υπεύθυνους για τη λειτουργία της τον Μιχάλη και τον Σταύρο. Η Αντιγόνη αποφασίζει να βγει στη σύνταξη.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
#ExwPaidia
