Οι Αθώοι: Η ώρα της καταδικαστικής απόφασης πλησιάζει
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι. Την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 22:10, στο MEGA
Η ώρα της καταδικαστικής απόφασης πλησιάζει για τον Γιάννο, παρά την αλλαγή στάσης της Μαργαρίτας, στο δέκατο τρίτο επεισόδιο της σειράς εποχής του MEGA, «Οι Αθώοι», την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 22:10.
Ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πέφτει βαρύς, όσο η αλήθεια για το βράδυ του φόνου δεν αποκαλύπτεται. Ένας αθώος φαίνεται πως οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη φυλακή, ενώ ο πραγματικός ένοχος παραμένει ατιμώρητος.
Τι θα δούμε στο 13ο επεισόδιο της σειράς Οι Αθώοι
Η Μαργαρίτα καταθέτει πως δεν γνωρίζει τον φονιά, ανασκευάζοντας την αρχική της θέση που ενοχοποιούσε τον Γιάννο. Αντίθετα, ο Πέτρος στη δική του κατάθεση είναι καταπέλτης εναντίον του. Ο Σάββας ο καφετζής, χωρίς να έχει στοιχεία, υπερασπίζεται σθεναρά την αθωότητα του Γιάννου, όμως δικαστές και ένορκοι δεν δείχνουν να πείθονται. Η καταδίκη μοιάζει αναπόφευκτη, καθώς ο Γιάννος επιλέγει τη σιωπή για να προστατέψει την τιμή της Μαργαρίτας.
Δείτε το trailer
Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22:10 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi
- Η ΕΕ ποντάρει δισεκατομμύρια σε γιγάντια data center για ΑΙ – Κάποιοι το θεωρούν μάταιο
- Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
- Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
- NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
- Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα στη γραμμή 2 του Μετρό
- Κάννες 2026: Ντέμι Μουρ, Κλόι Ζάο και Στέλαν Σκάρσγκαρντ στην κριτική επιτροπή του Παρκ Τσαν-γουκ
- Μητσοτάκης: Στο Άμπου Ντάμπι σήμερα ο πρωθυπουργός – Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΑΕ
- Γιατί αυξάνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στους σκύλους που ζουν στην πόλη;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις