Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό (3/1, 17:00, MEGA).
- Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών γρίπης στα νοσοκομεία – Ισχυρό καμπανάκι από τον ΕΟΔΥ
- Τραγωδία στις εκβολές του Στρυμόνα: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας
- Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε συσκευασίες με κάνναβη δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο
- «Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (3/01, 17:00, MEGA). στον τελικό του Betsson Super Cup, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των Κρητικών για το σπουδαίο παιχνίδι.
Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε τον Χριστογεώργο στην εστία, τους Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεοδωρίδη στην τετράδα της άμυνας, τους Γκονθάλεθ, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Νους, Σενγκέλια στην μεσαία γραμμή και τον Σαλσίδο στην κορυφή της επίθεσης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΟΦΗ:
Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο.
- Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Ντέσερς φέρνει ανατροπές στην επίθεση
- Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)
- Ο Μπιανκόν θέλησε να «κοπιάρει» τον Ελ Κααμπί (vid)
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Απειλεί ο Ολυμπιακός με Τσικίνιο (vid)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
- Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
- Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις