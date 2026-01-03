Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (3/01, 17:00, MEGA). στον τελικό του Betsson Super Cup, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των Κρητικών για το σπουδαίο παιχνίδι.

Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε τον Χριστογεώργο στην εστία, τους Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεοδωρίδη στην τετράδα της άμυνας, τους Γκονθάλεθ, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Νους, Σενγκέλια στην μεσαία γραμμή και τον Σαλσίδο στην κορυφή της επίθεσης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο.