Απειλεί ο Ολυμπιακός με Τσικίνιο (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup και οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν την εστία των αντιπάλων τους στο 22’.

Ο Μεχντί Ταρέμι έστρωσε ωραία την μπάλα στον Τσικίνιο, ο Πορτογάλος μέσος των πειραιωτών έκανε το σουτ αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ, Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα.

Δείτε την φάση: