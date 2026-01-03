Απειλεί ο Ολυμπιακός με Τσικίνιο (vid)
Ο Πορτογάλος μέσος έκανε σουτ λίγο έξω από την περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup και οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν την εστία των αντιπάλων τους στο 22’.
Ο Μεχντί Ταρέμι έστρωσε ωραία την μπάλα στον Τσικίνιο, ο Πορτογάλος μέσος των πειραιωτών έκανε το σουτ αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ, Χριστογεώργος μπλόκαρε την μπάλα.
Δείτε την φάση:
