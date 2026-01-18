Η μεγάλη ώρα για τον Ελ Κααμπί έφτασε: Μαρόκο και Σενεγάλη «μάχονται» στον τελικό του Κόπα Άφρικα

Η μεγάλη στιγμή για το Κόπα Άφρικα έφτασε! Το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί αντιμετωπίζει στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ τη Σενεγάλη (21.00, ΕΡΤ 2) με στόχο την κατάκτηση του τίτλου μέσα στην έδρα του.

Με τον Ελ Κααμπί να ξεκινάει όπως όλα δείχνουν στην κορυφή της επίθεσης, το Μαρόκο έχει μια σπουδαία ευκαιρία να αναδειχτεί πρωταθλήτρια Αφρικής, κατακτώντας μάλιστα την κούπα… εντός έδρας και κόντρα σε μια σπουδαία ομάδα, που έχει ηγέτη τον Σαντιό Μανέ και θέλει να γράψει ιστορία στο Μαρόκο.

Πώς προκρίθηκαν Σενεγάλη και Μαρόκο

H τυπικά γηπεδούχος Σενεγάλη κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, πετώντας εκτός την Αίγυπτο. Το τελικό 1-0 δεν δείχνει ακριβώς την εικόνα του αγώνα, αφού η ομάδα του Τιό ήταν ανώτερη αλλά βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 78ο λεπτό με τον Σαντιό Μανέ.

Από την άλλη πλευρά το Μαρόκο δεν είχε την αποτελεσματικότητα και μπλοκαρίστηκε από τη Νιγηρία, με το αποτέλεσμα του 90λεπτου και της παράτασης να είναι το 0-0. Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου ο Μπρούνο ήταν μοιραίος και τα «λιοντάρια του άτλαντα» επικράτησαν με 4-2.

H Σενεγάλη έχει κατακτήσει μια φορά το τρόπαιο, το 2021, ενώ έχει υπάρξει άλλες δύο φορές ως φιναλίστ (2002, 2019), την ώρα που το Μαρόκο έχει κατακτήσει μια φορά το τουρνουά, το μακρινό 1976 και έχει μια δεύτερη θέση το 2004.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Σενεγάλη – Μαρόκο, βασικός ο Ελ Κααμπί

Σενεγάλη: Μεντί – Ντιατά, Σαρ, Νιακατά, Ντιούφ – Ιντρίσα Γκέιγ, Καμαρά, Πάπε Γκέιγ – Εντιαγέ, Τζάκσον, Μανέ.

Μαρόκο: Μπόνο – Χακίμι, Αγκιέρ, Μασίνα, Μαζράουι – Ελ Αϊναουΐ – Σαϊμπαρί, Ελ Κανούς, Ντίαθ, Ελζαζούλι – Ελ Κααμπί.