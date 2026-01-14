Ερυθρόλευκη «μάχη» στο Κόπα Άφρικα: Ονιεμαέτσι vs Ελ Κααμπί για μία θέση στον τελικό
«Ερυθρόλευκη μονομαχία» για μία θέση στον τελικό του Κόπα Άφρικα – Ονιεμαέτσι vs Ελ Κααμπί ή αλλιώς Νιγηρία εναντίον Μαρόκου στα ημιτελικά
Ώρα ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα, με έντονο… ερυθρόλευκο χρώμα, καθώς ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι και η Νιγηρία κοντράρεται με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και το Μαρόκο για μια θέση στον τελικό στον δεύτερο ημιτελικό. Συγκεκριμένα, στα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής διεξάγονται δύο μεγάλα ματς απόψε, με το πρώτο να ξεκινάει στις 19:00, όπου η Σενεγάλη θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ.
Από εκεί και πέρα, στις 22:00 η Νιγηρία θα βρει μπροστά της το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σε μία «ερυθρόλευκη μονομαχία», καθώς ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Αμφότεροι αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού στο σπουδαίο αυτό ματς.
Πώς έφτασαν στα ημιτελικά το Μαρόκο του Ελ Κααμπί και η Νιγηρία του Μπρούνο
Το Μαρόκο έφτασε στον ημιτελικό αποκλείοντας κατά σειρά Τανζανία (1-0) και Καμερούν (2-0), ενώ η Νιγηρία το έκανε ακόμη πιο εμφατικά νικώντας Μοζαμβίκη (4-0) και Αλγερία (2-0). Κορυφαία άμυνα των Μαροκινών με μόλις ένα γκολ παθητικό, καυτή επιθετικά η Νιγηρία με 14 γκολ ενεργητικό.
Τα «λιοντάρια του άτλαντα» έχουν κατακτήσει μια φορά το τουρνουά, το μακρινό 1976 και έχουν μια δεύτερη θέση το 2004, ενώ οι «σούπερ αετοί» έχουν 3 τρόπαια (1980, 1994, 2013) και πέντε φορές έχουν υπάρξει φιναλίστ (1984, 1988, 1990, 2000, 2023).
