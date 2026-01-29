sports betsson
Κόπα Αφρικα: Βαριές καμπάνες σε Σενεγάλη και Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29 Ιανουαρίου 2026, 13:51

Κόπα Αφρικα: Βαριές καμπάνες σε Σενεγάλη και Μαρόκο

Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. δολαρίων, τιμωρίες σε παίκτες και προπονητές, αλλά καμία ανατροπή στο αποτέλεσμα του δραματικού τελικού στο Κόπα Άφρικα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέκα και πλέον ημέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό του Κόπα Άφρικα, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις. Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε τις πειθαρχικές της αποφάσεις για τα όσα συνέβησαν στον τελικό της 18ης Ιανουαρίου στη Ραμπάτ, βάζοντας τελεία στο αγωνιστικό σκέλος της διαμάχης, αλλά ανοίγοντας νέο κύκλο αντιδράσεων για τις βαριές ποινές που επιβλήθηκαν.

Το ματς στιγματίστηκε από το χάος που ακολούθησε την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Το πέναλτι χάθηκε, η Σενεγάλη οδηγήθηκε στα αποδυτήρια έξαλλη, υπήρξε προσωρινή εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου και τελικά το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τους Σενεγαλέζους να φτάνουν στη νίκη στην παράταση. Ένα φινάλε που άφησε πίσω του ένταση, διαμαρτυρίες και καταγγελίες.

Η CAF, με επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθάρισε πρώτα απ’ όλα ότι το αποτέλεσμα του τελικού παραμένει απολύτως έγκυρο, απορρίπτοντας το αίτημα της μαροκινής ομοσπονδίας. Παράλληλα, όμως, προχώρησε σε εκτεταμένες πειθαρχικές κυρώσεις τόσο σε ομοσπονδίες όσο και σε πρόσωπα.

Η Σενεγάλη δέχθηκε το βαρύτερο πλήγμα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Πάπε Μπουνα Τιάου τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων για αντιαθλητική συμπεριφορά και δυσφήμηση του αθλήματος, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 100.000 δολαρίων. Δύο βασικοί διεθνείς, ο Ιλιμάν Εντιαγέ και ο Ισμαΐλα Σαρ, τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές έκαστος για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή. Σε επίπεδο ομοσπονδίας, η σεναγαλέζικη ποδοσφαιρική αρχή καλείται να πληρώσει συνολικά 615.000 δολάρια για τη συμπεριφορά παικτών, τεχνικού επιτελείου και φιλάθλων, καθώς και για τη γενικότερη εικόνα που, σύμφωνα με την CAF, έβλαψε το κύρος της διοργάνωσης.

Ποινές επιβλήθηκαν και στο Μαρόκο, αν και μικρότερης έκτασης. Ο Ασράφ Χακίμι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων, με τη μία αγωνιστική να τίθεται σε αναστολή για έναν χρόνο, ενώ ο Ισμαέλ Σαϊμπαρί δέχθηκε τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού και πρόστιμο 100.000 δολαρίων. Η μαροκινή ομοσπονδία τιμωρήθηκε επίσης με χρηματικά πρόστιμα για ανάρμοστη συμπεριφορά ball boys, για εισβολή παικτών και μελών του πάγκου στον χώρο του VAR, καθώς και για χρήση λέιζερ από φιλάθλους στις εξέδρες.

Συνολικά, τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν φτάνουν τα 1,13 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που υπογραμμίζει τη διάθεση της CAF να στείλει αυστηρό μήνυμα ενόψει των επόμενων διοργανώσεων. Το αποτέλεσμα του τελικού δεν αλλάζει, όμως η σκιά των γεγονότων στη Ραμπάτ θα συνοδεύει για καιρό τόσο τη Σενεγάλη όσο και το Μαρόκο, σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία περισσότερο για όσα έγιναν γύρω από το παιχνίδι, παρά για το ίδιο το ποδόσφαιρο.

Αθλητική Ροή
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Euroleague 29.01.26
Euroleague 29.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Σύνταξη
Champions League 29.01.26
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Europa League 29.01.26
Europa League 29.01.26

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Champions League 29.01.26
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Champions League 29.01.26
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τι να κάνεις» 29.01.26
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
Media 29.01.26
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυτοδιοίκηση 29.01.26
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός 29.01.26
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Europa League 29.01.26
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Πολιτική 29.01.26
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Πολιτική 29.01.26
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάστημα 29.01.26
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αποκαταστάσεις 29.01.26
Αποκαταστάσεις 29.01.26

Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Σπάρτης

Σκοπός της απόφασης κήρυξης του δήμου Σπάρτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που εκδηλώθηκαν τις πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26
Εβδομάδα Μόδας 2026 29.01.26

Specula Mundi: Ο Maison Valentino στο Παρίσι μας θύμισε γιατί η μόδα είναι ο καθρέφτης της επιθυμίας στον σύγχρονο κόσμο

Στο Παρίσι, ο Alessandro Michele παρουσίασε για τον Valentino μια haute couture ως εμπειρία και όχι ως θέαμα. Το Specula Mundi έδειξε τη μόδα ως σύνολο εικόνας, μνήμης και επιθυμίας σε διάλογο με την ιστορία του κόσμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26
Ηράκλειο Κρήτης 29.01.26

Εκατοντάδες φάκελοι σε αναμονή στα υποστελεχωμένα γραφεία Πυρασφάλειας της Π.Υ. - Τι λένε οι ειδικοί

Σύνθετο ζήτημα χαρακτηρίζουν την πυρασφάλεια στελέχη της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο - Σε πολλές περιπτώσεις άλλη ερμηνεία του νόμου μπορεί να δώσει ο πυροσβέστης και άλλη ο μηχανικός

Σύνταξη
Κόσμος 29.01.26
Κόσμος 29.01.26

Έπνιξαν στα δακρυγόνα διαδήλωση στο Τέξας ενάντια στην απέλαση 5χρονου από την ICE

Ειρηνικοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Τέξας ζητώντας την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ Κονέχο Ράμος που συνελήφθη στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE

Σύνταξη
