Κόπα Αφρικα: Βαριές καμπάνες σε Σενεγάλη και Μαρόκο

Δέκα και πλέον ημέρες μετά τον επεισοδιακό τελικό του Κόπα Άφρικα, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες συζητήσεις. Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε τις πειθαρχικές της αποφάσεις για τα όσα συνέβησαν στον τελικό της 18ης Ιανουαρίου στη Ραμπάτ, βάζοντας τελεία στο αγωνιστικό σκέλος της διαμάχης, αλλά ανοίγοντας νέο κύκλο αντιδράσεων για τις βαριές ποινές που επιβλήθηκαν.

Το ματς στιγματίστηκε από το χάος που ακολούθησε την απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει πέναλτι υπέρ του Μαρόκου στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Το πέναλτι χάθηκε, η Σενεγάλη οδηγήθηκε στα αποδυτήρια έξαλλη, υπήρξε προσωρινή εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου και τελικά το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τους Σενεγαλέζους να φτάνουν στη νίκη στην παράταση. Ένα φινάλε που άφησε πίσω του ένταση, διαμαρτυρίες και καταγγελίες.

Η CAF, με επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθάρισε πρώτα απ’ όλα ότι το αποτέλεσμα του τελικού παραμένει απολύτως έγκυρο, απορρίπτοντας το αίτημα της μαροκινής ομοσπονδίας. Παράλληλα, όμως, προχώρησε σε εκτεταμένες πειθαρχικές κυρώσεις τόσο σε ομοσπονδίες όσο και σε πρόσωπα.

Η Σενεγάλη δέχθηκε το βαρύτερο πλήγμα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Πάπε Μπουνα Τιάου τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων για αντιαθλητική συμπεριφορά και δυσφήμηση του αθλήματος, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 100.000 δολαρίων. Δύο βασικοί διεθνείς, ο Ιλιμάν Εντιαγέ και ο Ισμαΐλα Σαρ, τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές έκαστος για αντιαθλητική συμπεριφορά προς τον διαιτητή. Σε επίπεδο ομοσπονδίας, η σεναγαλέζικη ποδοσφαιρική αρχή καλείται να πληρώσει συνολικά 615.000 δολάρια για τη συμπεριφορά παικτών, τεχνικού επιτελείου και φιλάθλων, καθώς και για τη γενικότερη εικόνα που, σύμφωνα με την CAF, έβλαψε το κύρος της διοργάνωσης.

Ποινές επιβλήθηκαν και στο Μαρόκο, αν και μικρότερης έκτασης. Ο Ασράφ Χακίμι τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων, με τη μία αγωνιστική να τίθεται σε αναστολή για έναν χρόνο, ενώ ο Ισμαέλ Σαϊμπαρί δέχθηκε τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού και πρόστιμο 100.000 δολαρίων. Η μαροκινή ομοσπονδία τιμωρήθηκε επίσης με χρηματικά πρόστιμα για ανάρμοστη συμπεριφορά ball boys, για εισβολή παικτών και μελών του πάγκου στον χώρο του VAR, καθώς και για χρήση λέιζερ από φιλάθλους στις εξέδρες.

Συνολικά, τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν φτάνουν τα 1,13 εκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που υπογραμμίζει τη διάθεση της CAF να στείλει αυστηρό μήνυμα ενόψει των επόμενων διοργανώσεων. Το αποτέλεσμα του τελικού δεν αλλάζει, όμως η σκιά των γεγονότων στη Ραμπάτ θα συνοδεύει για καιρό τόσο τη Σενεγάλη όσο και το Μαρόκο, σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία περισσότερο για όσα έγιναν γύρω από το παιχνίδι, παρά για το ίδιο το ποδόσφαιρο.