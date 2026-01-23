Κόπα Άφρικα: Οι σχέσεις μεταξύ αφρικανικών κρατών υπερτερούν του ποδοσφαίρου
Ο βασιλιάς του Μαρόκου υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις με την Αφρική είναι πιο σημαντικές από το πάθος για το ποδόσφαιρο
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews
- Τραγικό: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία από το 2015 - 2025 στην Κρήτη
Σε μακροσκελές δελτίο τύπου του βασιλικού γραφείου του Μαρόκου, ο ηγέτης της χώρας, βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’, ευχαρίστησε το μαροκινό λαό για την «αξιοθαύμαστη συμβολή του στην πλήρη επιτυχία αυτής της εξαιρετικής διοργάνωσης», ενώ, παράλληλα, αναφέρθηκε σε «εχθρικά σχέδια» που έχουν στόχο να υπονομεύσουν την αδελφοσύνη των αφρικανικών λαών.
Πιο συγκεκριμένα, ο μαροκινός βασιλιάς θέλησε να συγχαρεί «καθέναν από τους πολίτες ξεχωριστά, σε όλες τις πόλεις του Βασιλείου, για την προσπάθεια που κατέβαλαν και για την όμορφη συμμετοχή τους σε αυτή την ιστορική επιτυχία, που αναγνώρισε και χαιρέτισε όλος ο κόσμος», καθώς και τα εκατομμύρια των Μαροκινών που στηρίζουν σταθερά την εθνική ομάδα της χώρας, η οποία, όπως επεσήμανε, κατατάσσεται σήμερα 8η καλύτερη στον κόσμο.
Τόνισε, δε, ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση θα αποτελέσει ορόσημο, γιατί επέτρεψε, μεταξύ άλλων, μια σημαντική αξιολόγηση του ποιοτικού άλματος που έχει κάνει η χώρα στην πορεία της προς την ανάπτυξη και την πρόοδο, «αποτέλεσμα ενός μακροπρόθεσμου οράματος και ενός μοναδικού μοντέλου που τοποθετεί τον πολίτη στο επίκεντρο κάθε προσδοκίας».
Σχετικά με τον τελικό αγώνα, ο βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ’ τόνισε ότι «τα ατυχή γεγονότα των τελευταίων λεπτών δεν επηρεάζουν την αδελφοσύνη μεταξύ των αφρικανικών λαών και δε βλάπτουν τους μακραίωνους δεσμούς τους».
Καταλήγοντας, δήλωσε, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου, ότι παραμένει «πεπεισμένος ότι τα εχθρικά σχέδια (για διχόνοια και απαξίωση) δεν θα ευοδωθούν ποτέ και ότι ο μαροκινός λαός δεν θα επιτρέψει στον εαυτό του να παρασυρθεί από τη δυσαρέσκεια και τη διχόνοια».
- Unfair του Μάχατς στον Τσιτσιπά: Τον κορόιδεψε για τον τραυματισμό του (vid)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Βόλο (pic)
- Η απάντηση του Κλοπ για πιθανή επιστροφή: «Ποτέ μην λες ποτέ»
- Απίστευτο ξέσπασμα Λεσόρ: «Σταματήστε να λέτε ψέματα, ούτε εγώ δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω»
- Επίσημο: Φιλικό με την Ουγγαρία για την Εθνική Ελλάδας
- Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
- Κόπα Άφρικα: Οι σχέσεις μεταξύ αφρικανικών κρατών υπερτερούν του ποδοσφαίρου
- Επείγουσα νοσηλεία στο νοσοκομείο για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τι συνέβη…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις