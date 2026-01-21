Η Σενεγάλη «χρυσώνει» την Εθνική ομάδα της χώρας, τα μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά και τα μέλη του υπουργείου που ταξίδεψαν με την ομάδα στο Μαρόκο, μετά την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Κόπα Άφρικα.

Αφού πρώτα… έπεσαν τα τείχη στην μεγαλειώδη υποδοχή από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην αποστολή που επέστρεψε στα πάτρια εδάφη ως θριαμβεύτρια, ακολούθησαν τα καλύτερα!

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγε Φαγιέ, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της αποστολής που βρέθηκε στο Μαρόκο θα λάβει από ένα «γερό» χρηματικό ποσό καθώς και μια έκταση στην περιοχή Petite Côte (σ.σ. Μικρή Ακτή).

Πρόκειται για μια δημοφιλή παραθαλάσσια περιοχή στο Σενεγάλη, νότια της χερσονήσου Ντακάρ, γνωστή για τις αμμώδεις παραλίες, τα τουριστικά θέρετρα, τα γραφικά ψαροχώρια και τις δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Διόλου άσχημα λοιπόν!

Σενεγάλη: Αναλυτικότερα τα πριμ που θα λάβει η αποστολή της

💰→ Οι παίκτες θα λάβουν 115.000 ευρώ ο καθένας συν 1.500 τ.μ. γης στην Petite Côte.

💰 → Τα μέλη της Ομοσπονδίας θα λάβουν 75.000 ευρώ ο καθένας συν 1.000 τ.μ. γης στην Petite Côte.

💰 → Οι αξιωματούχοι του υπουργείου που ταξίδεψαν με την ομάδα στο Μαρόκο θα μοιραστούν 465.000 ευρώ συν οικόπεδα.

Ανάλογα ηγεμονικά πριμ, με δωρεά εκτάσεων και σημαντικά χρηματικά ποσά είχαν δοθεί και το 2021 όταν η Σενεγάλη είχε κατακτήσει το πρώτο της Κόπα Άφρικα, έχοντας στην αποστολή της και τον τότε στόπερ του Ολυμπιακού Παπέ Αμπού Σισέ