Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.
Η Σενεγάλη «χρυσώνει» την Εθνική ομάδα της χώρας, τα μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά και τα μέλη του υπουργείου που ταξίδεψαν με την ομάδα στο Μαρόκο, μετά την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Κόπα Άφρικα.
Αφού πρώτα… έπεσαν τα τείχη στην μεγαλειώδη υποδοχή από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην αποστολή που επέστρεψε στα πάτρια εδάφη ως θριαμβεύτρια, ακολούθησαν τα καλύτερα!
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγε Φαγιέ, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της αποστολής που βρέθηκε στο Μαρόκο θα λάβει από ένα «γερό» χρηματικό ποσό καθώς και μια έκταση στην περιοχή Petite Côte (σ.σ. Μικρή Ακτή).
Πρόκειται για μια δημοφιλή παραθαλάσσια περιοχή στο Σενεγάλη, νότια της χερσονήσου Ντακάρ, γνωστή για τις αμμώδεις παραλίες, τα τουριστικά θέρετρα, τα γραφικά ψαροχώρια και τις δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Διόλου άσχημα λοιπόν!
Σενεγάλη: Αναλυτικότερα τα πριμ που θα λάβει η αποστολή της
💰→ Οι παίκτες θα λάβουν 115.000 ευρώ ο καθένας συν 1.500 τ.μ. γης στην Petite Côte.
💰 → Τα μέλη της Ομοσπονδίας θα λάβουν 75.000 ευρώ ο καθένας συν 1.000 τ.μ. γης στην Petite Côte.
💰 → Οι αξιωματούχοι του υπουργείου που ταξίδεψαν με την ομάδα στο Μαρόκο θα μοιραστούν 465.000 ευρώ συν οικόπεδα.
🇸🇳 Senegal’s President Bassirou Diomaye Faye rewards Coach Pape Thiaw, players and entire management team for winning the 2025 AFCON.
💰→ Players will get €115,000 each plus 1,500 sqm of land on the Petite Côte.
💰 → Federation members get €75,000 each plus 1,000 sqm of… pic.twitter.com/9xMOmRVDtx
— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) January 21, 2026
Ανάλογα ηγεμονικά πριμ, με δωρεά εκτάσεων και σημαντικά χρηματικά ποσά είχαν δοθεί και το 2021 όταν η Σενεγάλη είχε κατακτήσει το πρώτο της Κόπα Άφρικα, έχοντας στην αποστολή της και τον τότε στόπερ του Ολυμπιακού Παπέ Αμπού Σισέ
