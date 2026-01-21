sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21 Ιανουαρίου 2026 | 19:37

Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Spotlight

Η Σενεγάλη «χρυσώνει» την Εθνική ομάδα της χώρας, τα μέλη της Ομοσπονδίας, αλλά και τα μέλη του υπουργείου που ταξίδεψαν με την ομάδα στο Μαρόκο, μετά την μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Κόπα Άφρικα.

Αφού πρώτα… έπεσαν τα τείχη στην μεγαλειώδη υποδοχή από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην αποστολή που επέστρεψε στα πάτρια εδάφη ως θριαμβεύτρια, ακολούθησαν τα καλύτερα!

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγε Φαγιέ, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της αποστολής που βρέθηκε στο Μαρόκο θα λάβει από ένα «γερό» χρηματικό ποσό καθώς και μια έκταση στην περιοχή Petite Côte (σ.σ. Μικρή Ακτή).

Πρόκειται για μια δημοφιλή παραθαλάσσια περιοχή στο Σενεγάλη, νότια της χερσονήσου Ντακάρ, γνωστή για τις αμμώδεις παραλίες, τα τουριστικά θέρετρα, τα γραφικά ψαροχώρια και τις δραστηριότητες θαλάσσιων σπορ, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Διόλου άσχημα λοιπόν!

Σενεγάλη: Αναλυτικότερα τα πριμ που θα λάβει η αποστολή της

💰→ Οι παίκτες θα λάβουν 115.000 ευρώ ο καθένας συν 1.500 τ.μ. γης στην Petite Côte.

💰 → Τα μέλη της Ομοσπονδίας θα λάβουν 75.000 ευρώ ο καθένας συν 1.000 τ.μ. γης στην Petite Côte.

💰 → Οι αξιωματούχοι του υπουργείου που ταξίδεψαν με την ομάδα στο Μαρόκο θα μοιραστούν 465.000 ευρώ συν οικόπεδα.

Ανάλογα ηγεμονικά πριμ, με δωρεά εκτάσεων και σημαντικά χρηματικά ποσά είχαν δοθεί και το 2021 όταν η Σενεγάλη είχε κατακτήσει το πρώτο της Κόπα Άφρικα, έχοντας στην αποστολή της και τον τότε στόπερ του Ολυμπιακού Παπέ Αμπού Σισέ 

 Ηλεκτρισμός  
 ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές
 
 Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;
Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;
 
 Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία
 
 Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
 
 Μελέτη  21.01.26  
 
 Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
 
Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.
Σύνταξη
 «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
 
 inTickets  20.01.26  
 
 «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
 
Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.
Σύνταξη
 LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
 
 Ποδόσφαιρο  21.01.26  
 
 LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
 
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Σύνταξη
 Champions League  21.01.26  
 
 Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
 
 Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.
Σύνταξη
 Μπάσκετ  21.01.26  
 
 Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
 
 Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
 
 ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  21.01.26  
 
 Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
 
«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
 
 Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
 
 Κόσμος  21.01.26  
 
 Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
 
Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη
Σύνταξη
 
 ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
 Επικαιρότητα  21.01.26  
 
 ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
 
«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
Σύνταξη
 
 Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
 
 Για κάθε ενδεχόμενο  21.01.26  
 
 Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
 
Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
 
 Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
 
 Der Spiegel  21.01.26  
 
 Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
 
Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»
Σύνταξη
 
 Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
 
 Βραχογραφίες  21.01.26  
 
 Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
 
Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.
Σύνταξη
 
 Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
 
 Παράδοξο  21.01.26  
 
 Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
 
Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση
Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
 
 Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
 
 Σε ηλικία 88 ετών   21.01.26  
 
 Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
 
Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία
Σύνταξη
 
 Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
 
 Ελλάδα  21.01.26  
 
 Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
 
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του
Σύνταξη
 
 ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
 
 Πολιτική Γραμματεία  21.01.26  
 
 ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
 
Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»
Σύνταξη
 
 Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
 
 Κόσμος  21.01.26  
 
 Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
 
Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS
Σύνταξη
 
 Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
 
 «Έχει δίκιο»  21.01.26  
 
 Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
 
Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
