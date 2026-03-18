Προσφυγή της Σενεγάλης στο CAS μετά την αφαίρεση του Κόπα Άφρικα
Η Σενεγάλη αναμένεται να προσφύγει ανώτατο αθλητικό δικαστήριο (CAS) μετά την απόφαση της Αφρικάνικης Ομοσπονδίας να της αφαιρέσει τον τίτλο του Κόπα Άφρικα.
Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε πως η Σενεγάλη έχασε στα χαρτιά τον τελικό του Κόπα Άφρικα, με το Μαρόκο να παίρνει τον τίτλο, ακριβώς δύο μήνες μετά το παιχνίδι. Mία απόφαση που όπως ήταν φυσικό προκάλεσε «σεισμό» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Η Σενεγάλη δεν προτίθεται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια και έτσι αποφάσισε να πάει στο CAS, προκειμένου να ακυρώσει την αρχική απόφαση και να παραμείνει πρωταθλήτρια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Οι Σενεγαλέζοι υποστηρίζουν πως η ποινή είναι ακραία και αδικαιολόγητη, ενώ τονίζει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε αφήνει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη συνέπεια των κανονισμών.
Έτσι η όλη υπόθεση μόνο οριστική δεν θα πρέπει να θεωρείται και αναμένεται να έχει και περαιτέρω εξελίξεις, την ώρα που όσα γίνονται δεν αφήνουν και την καλύτερη εικόνα για το ποδόσφαιρο της Αφρικής.
