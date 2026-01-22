sports betsson
Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία»
Ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό, ζήτησε συγγνώμη για την κίνησή του να αποχωρήσει μαζί με την ομάδα του από το γήπεδο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, εξηγώντας όμως ότι το έκανε γιατί αισθάνθηκε αδικία.

Σε ανάρτησή του ο προπονητής της Σενεγάλης Πάπε Τιαό κάνει έναν απολογισμό για την επιτυχία της κατάκτησης του Κόπα Άφρικα από την ομάδα του, καταθέτοντας την αγάπη που αισθάνεται για τη χώρα.

Παράλληλα αναφερόμενος στο περιστατικό που στιγμάτισε τον τελικό με το Μαρόκο, κατά το οποίο έδωσε εντολή στην ομάδα του να αποχωρήσει μετά τον καταλογισμό του πέναλτι στους Μαροκινούς, αφενός ζήτησε συγγνώμη, αφετέρου εξήγησε πως θεώρησε ότι υπήρξε αδικία, γι αυτό προέβη σε αυτή την κίνηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση του προπονητή της Σενεγάλης Πάπε Τιαό στο instagram

«Για τη Σενεγάλη. Η καρδιά μου, η ψυχή μου, το μυαλό μου είναι αγκυρωμένα σε αυτή την όμορφη χώρα που μου έδωσε τα πάντα και γι’ αυτήν θα έκανα το αδύνατο.

Ζήσαμε ένα εξαιρετικό τουρνουά με μια υπέροχη διοργάνωση, το οποίο δυστυχώς έληξε με έναν δραματικό τρόπο

Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να πάω ενάντια στις αρχές του παιχνιδιού που αγαπώ τόσο πολύ. Απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία.

Αυτό που κάποιοι θα εκλάβουν ως παραβίαση των κανονισμών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συναισθηματική αντίδραση στη μεροληψία της κατάστασης. Μετά από διαβούλευση, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να πάμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για εσάς.

Ζητώ συγγνώμη αν ενδέχεται να προσέβαλα κάποιους, αλλά οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα καταλάβουν ότι το συναίσθημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του αθλήματος.

Θα ήθελα να χαιρετίσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας και τον Υπουργό Αθλητισμού που μας έθεσαν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, την Ομοσπονδία μας για την ακλόνητη στήριξή της και τους φιλάθλους μας που μετακίνησαν βουνά μαζί μας.

Δεν θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει όλα αυτά χωρίς την οικογένειά μου: τη μητέρα μου που δεν βρίσκεται πια σε αυτόν τον κόσμο, τον πατέρα μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου που μου δίνουν μια επιπλέον πηγή κινήτρου.

Τέλος, οι παίκτες μου, αυτοί οι 28 πολεμιστές που έδωσαν ιδρώτα, αίμα και ψυχή για το έθνος τους. Είναι απόλαυση να σας καθοδηγώ, γιατί πέρα από το ότι είστε θρύλοι, είστε και εξαιρετικοί άνθρωποι».

