Ο Μπραχίμ Ντίαζ πανηγύρισε το Κόπα Άφρικα στο… Μπερναμπέου (vid)

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με την απόφαση της CAF, που έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό του Κόπα Άφρικα και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Μπραχίμ Ντίαζ.

Αποτέλεσμα; Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο τελικά στο Μαρόκο, αφού το ματς κατοχυρώθηκε τελικά 3-0 στα χαρτιά.

Μάλιστα, ο μοιραίος τότε Ντίαζ, φαίνεται σε βίντεο του «433» να πανηγυρίζει για αυτή την εξέλιξη, μετά από ενημέρωση που έλαβε από μέλος της οικογένειάς του που βρισκόταν στις κερκίδες του Σαντιάγκο Μπερναμπέου, μετά τη νίκη-πρόκριση επί της Μάντσεστερ Σίτι, στους 8 του Champions league.

Δείτε τους πανηγυρισμούς του Μπραχίμ Ντίαζ

Θυμίζουμε πως ο Ντίαζ ήταν εκείνος που είχε χάσει το πέναλτι στις καθυστερήσεις του ματς, μετά από κακή εκτέλεση α λα Πανένκα, με το παιχνίδι να πηγαίνει στην παράταση και την Σενεγάλη να επικρατεί 1-0.

Να σημειωθεί πως, εκτός από τον τίτλο που αφαιρείται από τη Σενεγάλη και γίνεται… δώρο στο Μαρόκο, η απόφαση περιλαμβάνει και μια σειρά από πειθαρχικές ποινές και πρόστιμα που αφορούν τόσο παίκτες όσο και τη συμπεριφορά των διοργανωτών (ball boys, χρήση λέιζερ).