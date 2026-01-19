Έβρισαν τον Ντίαθ οι συμπαίκτες του για το πέναλτι!

Έπρεπε να είναι η νύχτα της λύτρωσης, η στιγμή που ένα ολόκληρο έθνος θα έκλεινε έναν κύκλο μισού αιώνα. Αντί γι’ αυτό, το Μαρόκο βυθίστηκε σε μια συλλογική σιωπή, βαριά όσο και τα δάκρυα που κύλησαν στο χορτάρι του Ραμπάτ. Η ήττα με 1-0 από τη Σενεγάλη στον τελικό του Κόπα Άφρικα δεν ήταν απλώς ένα χαμένο τρόπαιο· ήταν μια πληγή ανοιχτή, γιατί αυτή τη φορά η νίκη δεν ήταν μόνο επιθυμία. Ήταν εντολή. Από τον λαό, από την ιστορία, ακόμη και από τον ίδιο τον βασιλιά.

Ο αγώνας κύλησε σε μια παράξενη, σχεδόν παράλογη ένταση. Το Μαρόκο κράτησε, άντεξε, σώθηκε επανειλημμένα χάρη στον εκπληκτικό Γιασίν Μπουνού, τον τερματοφύλακα που στο τέλος αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της βραδιάς, παρότι ανήκε στους ηττημένους. Και όταν, στις καθυστερήσεις, ήρθε εκείνη η αμφιλεγόμενη απόφαση του μέχρι τότε άψογου διαιτητή Νγκάμπο Ντάλα –ένα πέναλτι για μια σπρωξιά που ίσως δεν ήταν ποτέ σπρωξιά– το στάδιο κράτησε την ανάσα του. Οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν από το γήπεδο διαμαρτυρόμενοι, με τον φόβο των πειθαρχικών συνεπειών να αιωρείται.

Το Μαρόκο είχε μπροστά του το τρόπαιο. Και το έχασε.

Ο Μπραχίμ Αμπντελκαντέρ Ντίαθ πήρε την ευθύνη. Και διάλεξε το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ένα απονενοημένο πέναλτι «πανένκα», μια κίνηση που έμοιαζε περισσότερο με άρνηση της πραγματικότητας παρά με ποδοσφαιρικό θράσος. Η μπάλα χάθηκε, μαζί της και η τελευταία ευκαιρία. Λίγο αργότερα, στην παράταση, το αριστερό σουτ του Πάπε Γκέιγ έγραψε την ιστορία υπέρ της Σενεγάλης. Ο Ντίαθ κατέρρευσε. Δάκρυα, ύβρεις από συμπαίκτες, αντικατάσταση από τον προπονητή. Μια εικόνα σκληρή, σχεδόν βίαιη, για έναν παίκτη που είχε επιλεγεί ως σύμβολο του νέου μαροκινού ποδοσφαίρου.

Γιατί αυτή η ομάδα δεν χτίστηκε τυχαία. Πίσω της βρίσκονται χρόνια επενδύσεων: ανακαινισμένα στάδια, ακαδημίες, ένα παγκόσμιο δίκτυο αναζήτησης ταλέντων ανάμεσα στα παιδιά της διασποράς. Τέσσερα εκατομμύρια Μαροκινοί ζουν εκτός συνόρων, και πολλοί από αυτούς κλήθηκαν να επιστρέψουν, έστω ποδοσφαιρικά, για να εκπληρώσουν ένα εθνικό όραμα. Ο τίτλος, πενήντα χρόνια μετά το μοναδικό τρόπαιο του 1976, έμοιαζε προδιαγεγραμμένος. Και όμως, δεν ήρθε. Αντί για θρίαμβο, ήρθε το «χαρακίρι», η βαριά πτώση, και τα δάκρυα ενός λαού.

Κι όμως, μέσα στην απογοήτευση, κάτι μένει. Αυτή η διοργάνωση ήταν και μια γενική πρόβα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, που το Μαρόκο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σε επίπεδο οργάνωσης, ασφάλειας, υποδομών, το τεστ πέρασε με άριστα. Το αθλητικό σκέλος πονάει, αλλά δεν ακυρώνει την πρόοδο. Άλλωστε, το αφρικανικό ποδόσφαιρο αλλάζει: η Αίγυπτος του Σαλάχ δείχνει σημάδια κόπωσης, το Μάλι και η Τανζανία ανεβαίνουν. Και η Σενεγάλη; Είναι πια μια δύναμη ολοκληρωμένη, όπου η τεχνική συναντά τη σωματική ισχύ και την πειθαρχία. Δίκαια πρωταθλήτρια.

Για το Μαρόκο, η νύχτα του Ραμπάτ θα μείνει ως χαμένη ευκαιρία. Αλλά και ως υπενθύμιση: τα όνειρα, ακόμη κι όταν τα διατάσσουν οι βασιλιάδες, δεν κερδίζονται με διατάγματα. Κερδίζονται στο χορτάρι. Και μερικές φορές, χάνονται εκεί με τον πιο σκληρό τρόπο.