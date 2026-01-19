sports betsson
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Έβρισαν τον Ντίαθ οι συμπαίκτες του για το πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 19 Ιανουαρίου 2026

Έβρισαν τον Ντίαθ οι συμπαίκτες του για το πέναλτι!

Ο Μπραχίμ Ντίαθ στο στόχαστρο μετά το χαμένο πέναλτι, το όνειρο που είχε ο Βασιλιάς και η εντολή νίκης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Έπρεπε να είναι η νύχτα της λύτρωσης, η στιγμή που ένα ολόκληρο έθνος θα έκλεινε έναν κύκλο μισού αιώνα. Αντί γι’ αυτό, το Μαρόκο βυθίστηκε σε μια συλλογική σιωπή, βαριά όσο και τα δάκρυα που κύλησαν στο χορτάρι του Ραμπάτ. Η ήττα με 1-0 από τη Σενεγάλη στον τελικό του Κόπα Άφρικα δεν ήταν απλώς ένα χαμένο τρόπαιο· ήταν μια πληγή ανοιχτή, γιατί αυτή τη φορά η νίκη δεν ήταν μόνο επιθυμία. Ήταν εντολή. Από τον λαό, από την ιστορία, ακόμη και από τον ίδιο τον βασιλιά.

Ο αγώνας κύλησε σε μια παράξενη, σχεδόν παράλογη ένταση. Το Μαρόκο κράτησε, άντεξε, σώθηκε επανειλημμένα χάρη στον εκπληκτικό Γιασίν Μπουνού, τον τερματοφύλακα που στο τέλος αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της βραδιάς, παρότι ανήκε στους ηττημένους. Και όταν, στις καθυστερήσεις, ήρθε εκείνη η αμφιλεγόμενη απόφαση του μέχρι τότε άψογου διαιτητή Νγκάμπο Ντάλα –ένα πέναλτι για μια σπρωξιά που ίσως δεν ήταν ποτέ σπρωξιά– το στάδιο κράτησε την ανάσα του. Οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν από το γήπεδο διαμαρτυρόμενοι, με τον φόβο των πειθαρχικών συνεπειών να αιωρείται.
Το Μαρόκο είχε μπροστά του το τρόπαιο. Και το έχασε.

Ο Μπραχίμ Αμπντελκαντέρ Ντίαθ πήρε την ευθύνη. Και διάλεξε το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ένα απονενοημένο πέναλτι «πανένκα», μια κίνηση που έμοιαζε περισσότερο με άρνηση της πραγματικότητας παρά με ποδοσφαιρικό θράσος. Η μπάλα χάθηκε, μαζί της και η τελευταία ευκαιρία. Λίγο αργότερα, στην παράταση, το αριστερό σουτ του Πάπε Γκέιγ έγραψε την ιστορία υπέρ της Σενεγάλης. Ο Ντίαθ κατέρρευσε. Δάκρυα, ύβρεις από συμπαίκτες, αντικατάσταση από τον προπονητή. Μια εικόνα σκληρή, σχεδόν βίαιη, για έναν παίκτη που είχε επιλεγεί ως σύμβολο του νέου μαροκινού ποδοσφαίρου.

Γιατί αυτή η ομάδα δεν χτίστηκε τυχαία. Πίσω της βρίσκονται χρόνια επενδύσεων: ανακαινισμένα στάδια, ακαδημίες, ένα παγκόσμιο δίκτυο αναζήτησης ταλέντων ανάμεσα στα παιδιά της διασποράς. Τέσσερα εκατομμύρια Μαροκινοί ζουν εκτός συνόρων, και πολλοί από αυτούς κλήθηκαν να επιστρέψουν, έστω ποδοσφαιρικά, για να εκπληρώσουν ένα εθνικό όραμα. Ο τίτλος, πενήντα χρόνια μετά το μοναδικό τρόπαιο του 1976, έμοιαζε προδιαγεγραμμένος. Και όμως, δεν ήρθε. Αντί για θρίαμβο, ήρθε το «χαρακίρι», η βαριά πτώση, και τα δάκρυα ενός λαού.

Κι όμως, μέσα στην απογοήτευση, κάτι μένει. Αυτή η διοργάνωση ήταν και μια γενική πρόβα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, που το Μαρόκο θα συνδιοργανώσει με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σε επίπεδο οργάνωσης, ασφάλειας, υποδομών, το τεστ πέρασε με άριστα. Το αθλητικό σκέλος πονάει, αλλά δεν ακυρώνει την πρόοδο. Άλλωστε, το αφρικανικό ποδόσφαιρο αλλάζει: η Αίγυπτος του Σαλάχ δείχνει σημάδια κόπωσης, το Μάλι και η Τανζανία ανεβαίνουν. Και η Σενεγάλη; Είναι πια μια δύναμη ολοκληρωμένη, όπου η τεχνική συναντά τη σωματική ισχύ και την πειθαρχία. Δίκαια πρωταθλήτρια.

Για το Μαρόκο, η νύχτα του Ραμπάτ θα μείνει ως χαμένη ευκαιρία. Αλλά και ως υπενθύμιση: τα όνειρα, ακόμη κι όταν τα διατάσσουν οι βασιλιάδες, δεν κερδίζονται με διατάγματα. Κερδίζονται στο χορτάρι. Και μερικές φορές, χάνονται εκεί με τον πιο σκληρό τρόπο.

Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Ποδόσφαιρο 19.01.26

Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)

Χαμός στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν άγρια επεισόδια και υπήρξαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις σε οπαδούς της Σενεγάλης, που πανηγύριζαν τη νίκη της χώρας του στο Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Παναθηναϊκός: Έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο στο Κορωπί μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ και προκάλεσε αντιδράσεις, με κόσμο της ομάδας να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο και να αποδοκιμάζει διοίκηση και παίκτες.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
ΠΑΣΟΚ 19.01.26

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

«Ο πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Κόσμος 19.01.26

«Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» - Νέες απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών
Φωτογραφίες 19.01.26

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι
Κρίση νομιμοποίησης 19.01.26

Ιράν: η Ισλαμική Δημοκρατία στο σταυροδρόμι

Στο Ιράν το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας φαίνεται ότι άντεξε αυτό το κύμα διαμαρτυρίας, όμως παραμένει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

