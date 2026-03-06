Το Μαρόκο ανακοίνωσε τον Μοχάμεντ Ουαμπί: Ο νέος προπονητής του Ελ Κααμπί

Ανακοινώθηκε ο διάδοχος του Ουαλίντ Ρεγκραγκί στην Εθνική Μαρόκου. Νέος προπονητής του Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι επίσημα ο Μοχάμεντ Ουαμπί.

Η παραίτηση που είχε υποβάλλει προ ημερών ο Ρεγκραγκί έγινε δεκτή και νέος προπονητής ανέλαβε επίσημα ο Μοχάμεντ Ουαμπί, που καθόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της εθνικής ομάδας νέων της βορειοαφρικανικής χώρας.

Ο 49χρονος τεχνικός έχει εργαστεί ως προπονητής και στις ακαδημίες της Άντερλεχτ, πριν μετακομίσει στο Μαρόκο και τις μικρές εθνικές. Πλέον καλείται να οδηγήσει την ομάδα του Ελ Κααμπί στο Μουντιάλ του καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η σχετική ανακοίνωση από το Μαρόκο