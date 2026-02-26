Μαρόκο: Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Ελ Κααμπί (pic)

Νέα εποχή στον πάγκο της Εθνικής Μαρόκου. Η ομοσπονδία της χώρας, μετά από σκέψεις αρκετών εβδομάδων και παρά τις αρχικές διαψεύσεις, έκανε δεκτή την παραίτηση του Ουαλίντ Ρεγκραγκί και ταυτόχρονα έχρισε τον διάδοχό του.

Ο νέος Ομοσπονδιακός τεχνικός και φυσικά νέος προπονητής του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, είναι ένα όνομα που δεν είχε κυκλοφορήσει και αποτελούσε μεγάλο αουτσάιντερ. Πρόκειται για τον 50χρονο Βέλγο με καταγωγή από το Μαρόκο, Μοχάμεντ Ουαμπί. Μέχρι τώρα, βρισκόταν στον πάγκο της Κ23 της χώρας και νωρίτερα στην Κ20, οπότε πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει πλήρη γνώση του ποδοσφαίρου της χώρας. Ως τεχνικός της Κ20 μάλιστα, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ έφτασε και στον τελικό του αντίστοιχου Κυπέλλου Εθνών για αυτές τις ηλικίες.

Ο Ουαμπί αποτελεί όμως παράλληλα έναν άνθρωπο με βαθιά γνώση και του βελγικού ποδοσφαίρου, αφού προέρχεται από μια θητεία σχεδόν δύο δεκαετιών στις ακαδημίες της Άντερλεχτ και είναι «υπεύθυνος» για την ανάδειξη πολλών ταλέντων στο ποδόσφαιρο του Βελγίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη του δουλειά σε πάγκο αντρικής ομάδας και ο Ουαμπί πέφτει απευθείας στα βαθιά, αφού καλείται αφενός να οδηγήσει το Μαρόκο στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής. Αφετέρου, καλείται να… φορέσει και τα παπούτσια του προκατόχου του, αφού ο Ρεγκραγκί παραμένει ένας άκρως επιτυχημένος προπονητής για το Μαρόκο.

Άλλωστε, αποχώρησε τελικά μετά από 4 χρόνια και 49 ματς, έχοντας οδηγήσει την Εθνική της πατρίδας του στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και στον τελικό του πρόσφατου Κόπα Άφρικα, παρά την ήττα.