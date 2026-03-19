Μαρόκο: Ξανά στην Εθνική ο Ελ Κααμπί για τα φιλικά του Μαρτίου
Στις κλήσεις της Εθνικής Μαρόκου για τα προσεχή φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη βρίσκεται ξανά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
- ΣτΕ: Υποχρεωτική η επιλογή εναλλακτικού μαθήματος στα σχολεία αντί των Θρησκευτικών
- Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές διαμερισμάτων – Οι περιοχές [πίνακας]
- Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται μεταξύ των -πρώτων-κληθέντων του νέου προπονητή του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, για τους επερχόμενους διεθνείς φιλικούς αγώνες εναντίον του Ισημερινού (27/3) στη Μαδρίτη και της Παραγουάης (31/3) στη Λανς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Μουντιάλ.
Οι επιλογές του περιλαμβάνουν αρκετούς παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αμυντικών Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και του επιθετικού Γιασίρ Ζαμπίρι.
Αναλυτικά οι κλήσεις ανά θέση:
Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού , Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ , Ελ Μεχντί Μπεναμπίντ
Αμυντικοί: Νουσάιρ Μαζράουι, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφιάν Ελ Καρουανί, Ατσράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί, Σάντι Ριάντ, Ρεντουάν Χαλχάλ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ίσα Ντιόπ, Ισμαέλ Μπαούφ
Μέσοι: Ουσάμα Ταργκαλίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Μοχάμεντ Ραμπί Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπίτ, Ατζεντίν Ουναχί, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι
Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Αμίν Αντλί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιασίν Γκασίμ, Γιασίν Ζαμπίρι , Μπραχίμ Ντίας.
- Ο αδιόρθωτος κύριος Λανουά και η χαμένη διαφάνεια
- Λεσόρ: «Θα ήθελα να είχα επιστρέψει στη δράση πριν από δύο μήνες»
- Σοκ στην Ρεάλ με Κουρτουά – Νοκ άουτ για έξι εβδομάδες ο γκολκίπερ της «βασίλισσας»
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Οι πιθανότητες Καραλή, Τεντόγλου για μετάλλιο και το πρόγραμμα
- Παναθηναϊκός: Γύρισε και προπονήθηκε ο Ναν
- «Πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης» – Ο Στιβ Κερ αποθέωσε τον Γιούρτσεβεν
- ΠΑΟΚ: Εκτός δράσης για ενάμιση μήνα ο Χουγκάζ
