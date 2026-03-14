Μεντιλίμπαρ για Ελ Κααμπί: «Του έδωσε αυτοπεποίθηση η ανανέωση του συμβολαίου του»

Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στον ΟΦΗ του οποίου επικράτησε με 3-0 στο Παγκρήτιο και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς παραπάνω από την ΑΕΚ. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε σε όσα του άρεσαν από την ομάδα του ενώ στάθηκε στα δύο γκολ του Αγιούμ Ελ Κααμπί.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το αν ήταν δώρο για τα γενέθλια του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με παιχνίδι, ζητάμε τη νίκη. Οι παίκτες μπήκαν σοβαρά και νίκησαν, αυτό είχα ζητήσει».

Τι του άρεσε περισσότερο: «Ήμασταν πιο σοβαροί και πιο δεμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο στην εστία και ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για το πόσο χαρούμενο τον κάνει η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί και τα γκολ που σημείωσε: «Τον βοήθησε η ανανέωση. Τον κάνει να νιώθει πιο άνετος και του έδωσε αυτοπεποίθηση».

Κόντης: «Μετά το 0-1 χάσαμε τον προσανατολισμό μας – Ματς της χρονιάς με τον Άρη»

«Ο σχηματισμός άλλαξε για να είμαστε πιο δυνατοί στις δεύτερες μπάλες. Μέχρι το 30′ δεν κινδυνεύσαμε καθόλου, είχαμε στηθεί πολύ καλά, ναι δεν κάναμε κάτι μπροστά, αλλά ελέγχαμε το αμυντικό κομμάτι.

Δύο μέτρα αν αφήσεις τον Ελ Κααμπί δεν σου δίνει περιθώριο να μη σκοράρει. Μετά το 0-1 χάσαμε τον προσανατολισμό μας, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Μετά τραυματίστηκε ο Ανδρούτσος και δώσαμε ένα δεύτερο γκολ μόνοι μας. Δύο δώρα στον Ολυμπιακό.

Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό και δεν καταφέρνεις να τον αφήσεις μακριά από την περιοχή σου και να κρατήσεις την μπάλα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς αφού δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι στον Βόλο, το παιχνίδι με τον Αρη είναι το ματς της χρονιάς.

Θέλουμε πολύ το 5-8, όλοι έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και θεωρώ ότι το δικαιούμαστε, αλλά πρέπει να το δείξουμε. Την Κυριακή θα πρέπει να τα δώσουμε όλα», ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός του ΟΦΗ.