Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 18:41
Μεντιλίμπαρ για Ελ Κααμπί: «Του έδωσε αυτοπεποίθηση η ανανέωση του συμβολαίου του»
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 19:44

Μεντιλίμπαρ για Ελ Κααμπί: «Του έδωσε αυτοπεποίθηση η ανανέωση του συμβολαίου του»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ και για τα δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στον ΟΦΗ του οποίου επικράτησε με 3-0 στο Παγκρήτιο και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς παραπάνω από την ΑΕΚ. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε σε όσα του άρεσαν από την ομάδα του ενώ στάθηκε στα δύο γκολ του Αγιούμ Ελ Κααμπί.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το αν ήταν δώρο για τα γενέθλια του: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με παιχνίδι, ζητάμε τη νίκη. Οι παίκτες μπήκαν σοβαρά και νίκησαν, αυτό είχα ζητήσει».

Τι του άρεσε περισσότερο: «Ήμασταν πιο σοβαροί και πιο δεμένοι. Κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε περισσότερο στην εστία και ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για το πόσο χαρούμενο τον κάνει η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί και τα γκολ που σημείωσε: «Τον βοήθησε η ανανέωση. Τον κάνει να νιώθει πιο άνετος και του έδωσε αυτοπεποίθηση».

Κόντης: «Μετά το 0-1 χάσαμε τον προσανατολισμό μας – Ματς της χρονιάς με τον Άρη»

«Ο σχηματισμός άλλαξε για να είμαστε πιο δυνατοί στις δεύτερες μπάλες. Μέχρι το 30′ δεν κινδυνεύσαμε καθόλου, είχαμε στηθεί πολύ καλά, ναι δεν κάναμε κάτι μπροστά, αλλά ελέγχαμε το αμυντικό κομμάτι.

Δύο μέτρα αν αφήσεις τον Ελ Κααμπί δεν σου δίνει περιθώριο να μη σκοράρει. Μετά το 0-1 χάσαμε τον προσανατολισμό μας, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Μετά τραυματίστηκε ο Ανδρούτσος και δώσαμε ένα δεύτερο γκολ μόνοι μας. Δύο δώρα στον Ολυμπιακό.

Όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό και δεν καταφέρνεις να τον αφήσεις μακριά από την περιοχή σου και να κρατήσεις την μπάλα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς αφού δεν καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι στον Βόλο, το παιχνίδι με τον Αρη είναι το ματς της χρονιάς.

Θέλουμε πολύ το 5-8, όλοι έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και θεωρώ ότι το δικαιούμαστε, αλλά πρέπει να το δείξουμε. Την Κυριακή θα πρέπει να τα δώσουμε όλα», ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός του ΟΦΗ.

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

in.gr Team
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14.03.26

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
Super League 2 14.03.26

«Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β' (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)

Σημαντικές νίκες για Νέστο Χρυσούπολης, Καμπανιακό και ΠΑΟΚ Β΄ στη μάχη της παραμονής των πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Αήττητος παρέμεινε ο πρωταθλητής Ηρακλής μετά το 0-0 με τη Νίκη.

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
Ελλάδα 14.03.26

Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές

Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, αφού είχε συλληφθεί τουλάχιστον δυο φορές.

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»

Μετά την ήττα από την Μίλαν, η ‘Ιντερ αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα και η Μίλαν έχει την ευκαιρία να την πλησιάζει στους πέντε βαθμούς, αν νικήσει εκτός έδρας την Λάτσιο.

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
Ελλάδα 14.03.26

«Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της

«Με κλείδωνε μες στο δωμάτιο, με χτύπαγε...» λέει η 27χρονη για την κακοποιητική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της - Κατέθεσε μήνυση, όμως τέθηκε στο αρχείο

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Οικονομία 14.03.26

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση

Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

