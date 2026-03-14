Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα
On Field 14 Μαρτίου 2026, 19:20

Ο Μαροκινός έστειλε μήνυμα με τα δύο γκολ στο Ηράκλειο. Είχε προηγηθεί πριν από δύο αγωνιστικές η «ντοπιέτα» στις Σέρρες και ο διεθνής φορ είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του τίτλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέγραψε πριν από δυο μέρες την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, μια είδηση που ενθουσίασε φυσικά τους οπαδούς των πρωταθλητών Ελλάδος, καθώς όλοι επιθυμούσαν την παραμονή του Μαροκινού στράικερ στο μεγάλο λιμάνι.

Σήμερα, στο εκτός έδρας παιχνίδι των πειραιωτών με τον ΟΦΗ, ο διεθνής σέντερ φορ της ομάδας του λιμανιού υπέγραψε και τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στο Παγκρήτιο, πετυχαίνοντας δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Ο Ελ Κααμπί οδήγησε τους πρωταθλητές στην άνετη επικράτηση επί της ομάδας του Ηρακλείου με 3-0 και η κατάκτηση των τριών βαθμών ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, βάζοντας πίεση σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που παίζουν αύριο με Ατρόμητο και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Τα δύο γκολ του 32χρονου επιθετικού ήταν ότι καλύτερο για την ψυχολογία του παίκτη ενόψει της συνέχειας καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά και τη «ντοπιέτα» του Ελ Κααμπί πριν από δύο αγωνιστικές, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Ο ΟΦΗ κλείστηκε στην περιοχή του προσπαθώντας να βάλει δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» αλλά το γκολ του Ελ Κααμπί στο 30’, διαμόρφωσε νέα δεδομένα και έδωσε στους πειραιώτες την ευκαιρία να πάνε στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ.

Κι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αναμέτρησης, ότι δηλαδή οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν βρουν γκολ στο πρώτο μέρος και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 1-0.

Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε ότι στο πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί, ο Ορτέγκα έκανε εξαιρετική σέντρα κι όταν η σέντρα είναι καλή, ο Μαροκινός έχει τον τρόπο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όπως φάνηκε και στην φάση του τριακοστού λεπτού.

Ο Ελ Κααμπί πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 70’ ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ήταν και σε άλλες φάσεις για να σκοράρει και τρίτη φορά, δείγμα και αυτός της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται  ο Μαροκινός σέντερ φορ της ομάδας του λιμανιού.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Ελ Κααμπί είχε και μια ασίστ στον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά το γκολ του Πορτογάλου ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, για οφσάιντ του σκόρερ.

Το σίγουρο είναι ότι τα γκολ που πέτυχε ο διεθνής σέντερ φορ έρχονται σε μια περίοδο που το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς απομένει μια αγωνιστική για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και ακολουθούν τα πλέι οφ, όπου και θα κριθεί το πρωτάθλημα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα γκολ του  Ελ Κααμπί σημαίνουν πολλά για τον Ολυμπιακό κι αυτό βέβαια είναι μεγάλο κέρδος για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μαροκινός γκολτζής είναι αυτός που μπορεί να κάνει την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» και να τους οδηγήσει στην κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους και όλοι στο μεγάλο λιμάνι ποντάρουν πολλά στην εκτελεστική δεινότητα του Αφρικανού άσου.

Είπαμε για τον Μαροκινό στράικερ και την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε αλλά θα πρέπει να σταθούμε και στην κίνηση του Ταρέμι, να δώσει την μπάλα στον Μουζακίτη για την εκτέλεση του πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ήταν μια κίνηση του Ιρανού σέντερ φορ που σίγουρα έδειξε πολλά για τον χαρακτήρα του Ταρέμι και ο Μουζακίτης έσπευσε να ευχαριστήσει τον συμπαίκτη του, μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 3-0 των πρωταθλητών.

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σε Κύπρο ή Γαλλία

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»

Σύνταξη
Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
On Field 14.03.26

Η διαφορά που χωρίζει τον πρώτο της βαθμολογίας με τον τελευταίο είναι 19 βαθμοί και... καλύπτεται στα εναπομείναντα παιχνίδια της φετινής σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)
On Field 13.03.26

Μέσα σε 31 μήνες καριέρας στον Ολυμπιακό, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο πιο επιδραστικός επιθετικός των 101 χρόνων του συλλόγου, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην πιο λαμπρή εποχή τους με γκολ, ρεκόρ και ιστορικά ορόσημα…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο πίνακας που δείχνει τη… μεγάλη εικόνα
On Field 11.03.26

Μια εικόνα και -εν προκειμένω- ένας πίνακας, αποτελεί και μια ακόμη απόδειξη για τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης με την σύγκριση απλά να μην… υπάρχει – Ο Ολυμπιακός 24 και οι υπόλοιποι «μάχη» στο… 4.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ
On Field 08.03.26

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα αδιανόητα και χυδαία μηνύματα που εμφανίστηκαν στο Grok με τις διοικήσεις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να λαμβάνουν άμεσα δράση εναντίον της πλατφόρμας Χ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δύο χαμένα πέναλτι ξανά ο Άρης, με Γρηγορίου στον πάγκο, αλλά και ως αντίπαλο
Ποδόσφαιρο 08.03.26

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.

Σύνταξη
«Η Μέγκαν έχει κάνει πλύση εγκεφάλου στον Χάρι» – Οργή για το «παραληρηματικό» δημοσίευμα των The Times
Απόσπασμα φωτιά 14.03.26

Η ένταση ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και το βρετανικό κατεστημένο χτυπά «κόκκινο», μετά την επίσημη τοποθέτηση του εκπροσώπου τους που χαρακτηρίζει το νέο βιβλίο του Ρόμπερτ Τζόμπσον ως «συνωμοσιολογικό»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έρχονται αυξήσεις στα καύσιμα και κινητοποιήσεις των πρατηριούχων – Διαμαρτυρία για το πλαφόν στο κέρδος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.03.26

Ο κόσμος των βενζινοπωλών έχει ξεσηκωθεί μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει μικτό περιθώριο κέρδους στα 12 λεπτά - Τι λένε οι πρατηριούχοι για τις αυξήσεις

Σύνταξη
Έχε το νου σου στο παιδί – Αποκαλυπτική έρευνα του ΚΕΠΕ για την παιδική φτώχεια
Παρατηρητήριο ΚΕΠΕ 14.03.26

Το Παρατηρητήριο Ευημερίας και Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, εξετάζει τις επιδόσεις της Ελλάδας και προχωρά σε συστάσεις πολιτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε 1-0: Άνετη νίκη για τους «ροχιμπλάνκος» που φουλάρουν για… σεντόνι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με ένα απίθανο γκολ του Μολίνα από το 8ο λεπτό, η Ατλέτικο νίκησε -παίζοντας όσο χρειάζεται- την Χετάφε με 1-0, ανέβηκε στην 3η θέση και… κλειδώνει την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Β. Κικίλιας: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τους Έλληνες ως προς τις επιπτώσεις του πολέμου»
Επικαιρότητα 14.03.26

Σχετικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων ναυτικών, ο υπουργός ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα, ωστόσο υπάρχει σχετικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός για αυτές τις περιπτώσεις.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Άρσεναλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Έβερτον για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Τσέλσι – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Νιούκαστλ για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σημείο καμπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών η έμμεση ομολογία του Ντίλιαν της Intellexa, λέει ο δικηγόρος Ζ. Κεσσές
Ελλάδα 14.03.26

«Είναι η πρώτη φορά που ο βασικός κατηγορούμενος, έρχεται και δηλώνει ρητά ότι το Predator δούλεψε στην Ελλάδα υπό την σκέπη της κυβέρνησης και των υπηρεσιών επιβολής της τάξης» τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων Ζ.Κεσσές, Το κοινό κέντρο ΕΥΠ - Ιntellexa.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Πανσερραϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Άρης, για την 24η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Πόλεμος των influencer στο Ντουμπάι – «Φτωχομπινέδες, αχάριστοι» όσοι δεν βλέπουν τον πόλεμο ως χρήμα
Go Fun 14.03.26

Ενώ οι καπνοί από τα χτυπήματα του Ιράν καλύπτουν τον ορίζοντα του Ντουμπάι, ένας νέος, ιδιότυπος πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους influencer που επιτίθενται ο ένας στον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Πάρτι… ανανέωσης ο Ελ Κααμπί και στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι» (vids)
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Με δύο γκολ και κορυφαίο -ποιόν άλλο- τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο πολύ καλός Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (0-3) και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας τα ματς της Κυριακής.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
Μπάσκετ 14.03.26

Άμε 84-61 μέσα στο Μαρούσι που έκανε σημαντικό βήμα για την είσοδό του στην 6άδα – Μετά από μια περίοδο με αρνητικά αποτελέσματα ο Προμηθέας πέρασε νικηφόρα από τη Μύκονο με 99-88.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

