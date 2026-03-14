Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το συμβόλαιο, θέλει να «υπογράψει» και το πρωτάθλημα

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέγραψε πριν από δυο μέρες την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, μια είδηση που ενθουσίασε φυσικά τους οπαδούς των πρωταθλητών Ελλάδος, καθώς όλοι επιθυμούσαν την παραμονή του Μαροκινού στράικερ στο μεγάλο λιμάνι.

Σήμερα, στο εκτός έδρας παιχνίδι των πειραιωτών με τον ΟΦΗ, ο διεθνής σέντερ φορ της ομάδας του λιμανιού υπέγραψε και τη νίκη των «ερυθρόλευκων» στο Παγκρήτιο, πετυχαίνοντας δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του.

Ο Ελ Κααμπί οδήγησε τους πρωταθλητές στην άνετη επικράτηση επί της ομάδας του Ηρακλείου με 3-0 και η κατάκτηση των τριών βαθμών ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, βάζοντας πίεση σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ που παίζουν αύριο με Ατρόμητο και Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Τα δύο γκολ του 32χρονου επιθετικού ήταν ότι καλύτερο για την ψυχολογία του παίκτη ενόψει της συνέχειας καθώς κανείς δεν πρέπει να ξεχνά και τη «ντοπιέτα» του Ελ Κααμπί πριν από δύο αγωνιστικές, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Ο ΟΦΗ κλείστηκε στην περιοχή του προσπαθώντας να βάλει δύσκολα στους «ερυθρόλευκους» αλλά το γκολ του Ελ Κααμπί στο 30’, διαμόρφωσε νέα δεδομένα και έδωσε στους πειραιώτες την ευκαιρία να πάνε στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ.

Κι αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της αναμέτρησης, ότι δηλαδή οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν βρουν γκολ στο πρώτο μέρος και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 1-0.

Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε ότι στο πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί, ο Ορτέγκα έκανε εξαιρετική σέντρα κι όταν η σέντρα είναι καλή, ο Μαροκινός έχει τον τρόπο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όπως φάνηκε και στην φάση του τριακοστού λεπτού.

Ο Ελ Κααμπί πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 70’ ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ήταν και σε άλλες φάσεις για να σκοράρει και τρίτη φορά, δείγμα και αυτός της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο Μαροκινός σέντερ φορ της ομάδας του λιμανιού.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Ελ Κααμπί είχε και μια ασίστ στον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά το γκολ του Πορτογάλου ακυρώθηκε μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, για οφσάιντ του σκόρερ.

Το σίγουρο είναι ότι τα γκολ που πέτυχε ο διεθνής σέντερ φορ έρχονται σε μια περίοδο που το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς απομένει μια αγωνιστική για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και ακολουθούν τα πλέι οφ, όπου και θα κριθεί το πρωτάθλημα.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα γκολ του Ελ Κααμπί σημαίνουν πολλά για τον Ολυμπιακό κι αυτό βέβαια είναι μεγάλο κέρδος για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μαροκινός γκολτζής είναι αυτός που μπορεί να κάνει την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους» και να τους οδηγήσει στην κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους και όλοι στο μεγάλο λιμάνι ποντάρουν πολλά στην εκτελεστική δεινότητα του Αφρικανού άσου.

Είπαμε για τον Μαροκινό στράικερ και την εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε αλλά θα πρέπει να σταθούμε και στην κίνηση του Ταρέμι, να δώσει την μπάλα στον Μουζακίτη για την εκτέλεση του πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Ήταν μια κίνηση του Ιρανού σέντερ φορ που σίγουρα έδειξε πολλά για τον χαρακτήρα του Ταρέμι και ο Μουζακίτης έσπευσε να ευχαριστήσει τον συμπαίκτη του, μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 3-0 των πρωταθλητών.