Ποιος άλλος; Γκολ ο Ελ Κααμπί και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Παγκρήτιο (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έπιασε… δουλειά από νωρίς στο Παγκρήτιο και ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 από το 30' με την υπέροχη κεφαλιά του Μαροκινού αρχισκόρερ.
Γκολ με αύξοντα αριθμο 19 στη φετινή σεζόν για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. και ο Ολυμπιακός επιτέλους μετά απο καιρό παίρνει προβάδισμα νωρίς σε μια παρτίδα Super League.
Στο 30΄βρήκε δίχτυα ο Μαροκινός σταρ που μόλις προχθές υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Μια απίθανη πτήση έπειτα απο τη σέντρα του Φρανσίσκο Ορτέγκα απο αριστέρα.
Και βέβαια ένα απο απο εκείνα τα γκολ που έχουν γίνει πλέον κλασικά σε αυτά τα 2.5 χρόνια του Ελ Κααμπί στην Ελλάδα. Μια κεφαλιά απο εκείνες που δεν αφήνουν περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.
