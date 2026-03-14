Τρομερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (pics)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο, με τον κόσμο των «ερυθρόλευκων» να έχει μετατρέψει και αυτό το γήπεδο σε ένα μικρό «Καραϊσκάκη».
- Κρίσιμο κενό ασφάλειας σε εκατομμύρια Android, ταμπλέτες και τηλεοράσεις
- Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
- NYT: Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Μπαχρέιν προς το Ιράν – Η πρώτη επίθεση από χώρα του Κόλπου;
- Το «Απαγορευμένο Νησί» που μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον ΟΦΗ (14/3, 17:00) για την 25η αγωνιστική της Superleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει έστω και προσωρινά στην κορυφή.
Οι Πειραιώτες είναι αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση στη βαθμολογία της Superleague, με 54 βαθμούς, μαζί με τον δεύτερο ΠΑΟΚ και στο -2 από την πρώτη με 56 βαθμούς ΑΕΚ.
Στο Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκονται περισσότεροι από 2.500 φίλοι των Πειραιωτών που έχουν δημιουργήσει καυτή ατμόσφαιρα και στην Κρήτη για τον Ολυμπιακό, όπως το συνηθίζουν άλλωστε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.
Ο κόσμος δεν αφήνει την ομάδα ποτέ μόνη της και έτσι και το Παγκρήτιο, έχει μετατραπεί σε ένα μικρό «Καραϊσκάκη» με το ερυθρόλευκο χρώμα να είναι έντονο και στις εξέδρες του.
Δείτε φωτογραφίες από τον κόσμο του Ολυμπιακού
- Τρομερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (pics)
- LIVE: ΟΦΗ – Ολυμπιακός
- Ντε Κολό: «Αν κατακτήσουμε τη Euroleague, ίσως αποσυρθώ»
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)
- LIVE: Ίντερ – Αταλάντα
- Ευχάριστα νέα στην Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Γκάβι μετά από 7 μήνες!
- Παναθηναϊκός: Sold out η αναμέτρηση με την Εφές για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague
- Η Ίντερ προτείνει νέο συμβόλαιο στον Κίβου
