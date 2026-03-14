Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι δίχως αμφιβολία, ο άνθρωπος που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2024 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους «ερυθρόλευκους» και κατάφερε να γίνει ο πρώτος προπονητής που κατακτάει ευρωπαϊκό τίτλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την θρυλική κούπα του Conference League.

Στην πρώτη του πλήρη σεζόν, στην οποία ο σύλλογος γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του, οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ και στην επιστροφή του στο Champions League, έπειτα από πέντε χρόνια.

Φέτος, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έκανε μαγικά παιχνίδια στο Champions League, προκρίθηκε στα νοκ-άουτ, ενώ έχει στόχο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Βάσκο τεχνικό να κλείνει σήμερα τα 65 του χρόνια.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Βάσκο τεχνικό με ανάρτηση και άπαντες στην ομάδα θέλουν να γιορτάσουν τα γενέθλια του κόουτς «Μέντι», με μία νίκη απέναντι στον ΟΦΗ!

