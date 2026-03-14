Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του Μεντιλίμπαρ (pic)
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκλεισε τα 65 χρόνια σήμερα (14/3) και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον «ερυθρόλευκο» τεχνικό.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι δίχως αμφιβολία, ο άνθρωπος που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού. Ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2024 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τους «ερυθρόλευκους» και κατάφερε να γίνει ο πρώτος προπονητής που κατακτάει ευρωπαϊκό τίτλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με την θρυλική κούπα του Conference League.
Στην πρώτη του πλήρη σεζόν, στην οποία ο σύλλογος γιόρταζε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του, οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ και στην επιστροφή του στο Champions League, έπειτα από πέντε χρόνια.
Φέτος, ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έκανε μαγικά παιχνίδια στο Champions League, προκρίθηκε στα νοκ-άουτ, ενώ έχει στόχο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Βάσκο τεχνικό να κλείνει σήμερα τα 65 του χρόνια.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Βάσκο τεχνικό με ανάρτηση και άπαντες στην ομάδα θέλουν να γιορτάσουν τα γενέθλια του κόουτς «Μέντι», με μία νίκη απέναντι στον ΟΦΗ!
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μεντιλίμπαρ:
🎂 Χρόνια πολλά Κόουτς! / Happy birthday Coach! / ¡Feliz cumpleaños Coach!#Olympiacos #HappyBirthday #Mendilibar #Coach pic.twitter.com/IqiBleN0E4
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 14, 2026
- Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του Μεντιλίμπαρ (pic)
