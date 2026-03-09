Η μεγάλη εικόνα για τον Ολυμπιακό και η ατάκα του Μεντιλίμπαρ

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε, πάνω-κάτω, όπως η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟ στο Καραϊσκάκη, η Λεβερκούζεν στην Γερμανία. «Κλειστά», οργανωμένα και με «κόντρα μπάλα» απέναντι στον Ολυμπιακό που δεν βρήκε αυτό που ήθελε μένοντας για ένα ακόμη μεγάλο ματς (εξαίρεση μόνο το ντέρμπι με την ΑΕΚ με το γκολ του Ταρέμι στο 1-1) χωρίς γκολ.

Το -2 από την κορυφή δύο στροφές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου προφανώς και δεν είναι μεγάλο πρόβλημα σε μια σεζόν που είναι ξεκάθαρο όσο ποτέ πως τα ντέρμπι θα δώσουν τον τίτλο φέτος. Με τον Ολυμπιακό να έχει έως τώρα μόλις έξι βαθμούς (νίκη με ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, ισοπαλίες και με τους τρεις) γίνεται εύκολα αντιληπτό πως αν αυτό δεν αλλάξει στα πλέι οφ, τότε ο τίτλος δεν θα παραμείνει στο μεγάλο λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός που και κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την υπεροχή που είχε στην επανάληψη, όταν μπήκαν ειδικά στο ματς Ποντένσε και Ταρέμι, με τον Ελ Καμπί να έχει τις ευκαιρίες αλλά τον Τσιφτσή να τον σταματάει. Ένα ντέρμπι που δεν θα το θυμόμαστε αύριο με τον ΠΑΟΚ πάντως να έχει την ικανοποίηση της αντοχής σε δύσκολες συνθήκες αλλά και το τρίτο σερί ματς με τον Ολυμπιακό στην σεζόν χωρίς ήττα.

Τι μπορεί να σημαίνουν όλα τα παραπάνω για τον Ολυμπιακό εν όψει της τελικής «μάχης» για τον τίτλο; Πολλά και τίποτα. Η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη. Ο Ολυμπιακός έχει «θέμα» πλέον στα ντέρμπι γιατί πολύ απλά οι αντίπαλοι του προσαρμόστηκαν απέναντί του με τρόπο τέτοιο ώστε να του μπλοκάρουν τον τρόπο παιχνιδιού.

Η ατάκα του Μεντιλίμπαρ

Το είπε πλέον ξεκάθαρα και ο Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη Τύπου, δεν είναι απλά ένα συμπέρασμα δικό μας, μια εικασία ή ότι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανείς. “Ίσως να έχουν μάθει να μας αντιμετωπίζουν και όταν μία ομάδα παίζει πιο αμυντικά είναι πιο δύσκολο να σκοράρεις απέναντί της» τα ακριβή λόγια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που προφανώς βλέπει με προβληματισμό την δυστοκία αλλά όπως μας έδειξε και χθες ψάχνει για λύσεις και plan-B και στα δύο.

Συν τοις άλλοις έχει και βασικά ατού της ομάδας σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, κάτι που βλέποντας το «πακέτο» δίνει «απαντήσεις» σε πολλά «μέτωπα». Πως όλα αυτά τώρα μπορούν να διαμορφώσουν καταστάσεις για τα επόμενα 8 ματς που θα κρίνουν τα πάντα; Ο Ολυμπιακός έχει την δυναμική για να βρει τις «απαντήσεις», να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και κυρίως, εδώ που φτάσαμε, πιο αποτελεσματικό για να έρθουν οι νίκες και στα ντέρμπι.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν… ξέχασε την δουλειά του, όπως και οι παίκτες που οδήγησαν τρεις σεζόν τώρα τον Ολυμπιακό σε μεγάλες επιτυχίες. Με την ομάδα να είναι στους 54 βαθμούς και να έχει ΟΦΗ εκτός και ΑΕΛ εντός για να μπορέσει να πάει στους 60 και να έχει την ίδια ακριβώς επίδοση στην κανονική περίοδο με πέρσι! Έχοντας φέτος και 10 ματς Τσάμπιονς Λιγκ με ότι αυτό συνεπάγεται για την δυσκολία να συνδυάσει τα πάντα.

Δύο ματς βεβαίως που όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό μόνο… εύκολα δεν τα λες. Όχι απλά αυτό στο Παγκρήτιο με τον ΟΦΗ για ευνόητους λόγους αλλά και με την ΑΕΛ στο Φάληρο. Η ομάδα της Λάρισας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και όπως είδαμε το Σάββατο έχασε δύσκολα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εν κατακλείδι; Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ηρεμία και «απαντήσεις» στην λύση που βρήκαν οι αντίπαλοι του για την… εξουδετέρωση των «όπλων» του και του τρόπου παιχνιδιού που τους είχε υποχρεώσει σε 4αρες και 6αρες. Κάποια στιγμή θα έβρισκαν τον τρόπο, τώρα πρέπει να τον βρουν οι «ερυθρόλευκοι», όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ αλλά και οι παίκτες με την κλάση τους και την ποιότητά τους, για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να χαμογελάσει στο τέλος…