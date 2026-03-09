Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη δεν ήταν σίγουρα αυτό που θα ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι», αλλά το 0-0 δεν σημαίνει πως χάθηκε κάτι στην προσπάθεια των πειραιωτών για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους.

Η διαφορά από την ΑΕΚ, που είναι αυτή την στιγμή πρώτη, είναι δύο βαθμοί κι αυτό σημαίνει πως όλα μπορούν ανά πάσα στιγμή ν’ αλλάξουν καθώς απομένουν οκτώ μεγάλα παιχνίδια μέχρι το φινάλε.

Δύο ακόμα ματς για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου κι άλλα έξι για τα πλέι οφ, τα οποία βέβαια θα είναι όλα ντέρμπι με την συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Δυο βαθμοί διαφοράς καλύπτονται στο… άψε σβήσε και η εικόνα στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (και όχι μόνο) μπορεί ν’ αλλάζει από αγωνιστική σε αγωνιστική.

Κι αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός ξέρει καλύτερα απ’ οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα, τι σημαίνει πρωταθλητισμός, ξέρει καλύτερα από κάθε αντίπαλό του, πως πρέπει ν’ ανταποκριθεί στις συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Με λίγα λόγια, όταν η μπάλα «καίει» η καρδιά του Ολυμπιακού κάνει την διαφορά και η ομάδα του λιμανιού έχει τον τρόπο να βρίσκει τις λύσεις, ακόμα κι όταν η πίεση χτυπάει κόκκινο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι γεννημένοι για να δίνουν τέτοιες μεγάλες «μάχες» κι αυτό ακριβώς θα κάνουν στα οκτώ παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Μια ισοπαλία σ’ ένα παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν σημαίνει πως το πρωτάθλημα κρίθηκε κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι άλλοι δύο διεκδικητές του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος να δώσει το 100% στα οκτώ ματς μέχρι το φινάλε της σεζόν κι όταν μιλάμε για οκτώ παιχνίδια που κρίνουν έναν τίτλο, κάθε ανατροπή είναι δυνατή.

Ειδικά μάλιστα όταν το πρωτάθλημα το διεκδικούν τρεις και όχι δύο ομάδες.

Το ζητούμενο βέβαια για τον Ολυμπιακό είναι να βλέπει με μεγάλη προσοχή το κάθε παιχνίδι, αρχής γενομένης με την μεγάλη αναμέτρηση στο Ηράκλειο, απέναντι στον ΟΦΗ. Είναι η πρώτη από τις οκτώ «μάχες» που θα δώσουν οι «ερυθρόλευκοι» μέχρι το τέλος της σεζόν και γίνεται βέβαια εύκολα αντιληπτό, ότι για τους πειραιώτες υπάρχει μόνο η νίκη στο Παγκρήτιο.

Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά πρέπει να πάνε προετοιμασμένοι για πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, ένα ματς στο οποίο θα χρειαστεί να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πετύχουν τον στόχο τους.

Επαναλαμβάνουμε, τίποτε δεν χάθηκε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού για κατάκτηση του τίτλου και το «μέταλλο» των πρωταθλητών Ελλάδας θα μετρήσει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος.

Αυτό το «μέταλλο» που δεν το έχει καμιά άλλη ομάδα στην χώρα μας, είναι κι ένα από τα μεγάλα «όπλα» των πειραιωτών στην προσπάθεια τους να στεφθούν πρωταθλητές και την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Κανένα πρωτάθλημα δεν έχει κριθεί όταν η διαφορά είναι δύο βαθμοί κι απομένουν οκτώ παιχνίδια και ο Ολυμπιακός θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για να πάρει ένα ακόμα πρωτάθλημα.