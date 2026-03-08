Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Όλα μηδέν στο Καραϊσκάκη, στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) και αμφότεροι ανέβηκαν στους 54 βαθμούς και το -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλο το 90λεπτο, αυτή που πάτησε πολύ περισσότερο την αντίπαλη περιοχή, αυτή έχασε τις περισσότερες και μεγαλύτερες ευκαιρίες, όμως και ο Δικέφαλος του Βορρά, παρότι ήταν ικανοποιημένος με το να αμύνεται και να περιμένει ψάχνοντας τις κόντρες, είχε και αυτός από την πλευρά του τις φάσεις για ένα γκολ.

Άνθρωπος του αγώνα για την ομάδα του Λουτσέσκου ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος απέκρουσε δις τις κλασικές ευκαιρίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Καλύτερος ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στο ματς στο πρώτο ημίχρονο και συνέχισε έτσι ως και το φινάλε του. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετή ένταση στο παιχνίδι τους και μεγάλη διάθεση, με έντονη πίεση και γρήγορες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έψαχνε τις αντεπιθέσεις, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με την ομάδα του Λουτσέσκου να είναι καλά στημένη στην άμυνά και όπως πάντα στο τακτικό κομμάτι.

Μια κεφαλιά του Οζντόεφ άουτ στο 3′ και μια προβολή του Νασιμέντο άουτ στο 5′ ήταν οι δύο πρώτες φάσεις για τις δύο ομάδες. Το πρώτο εικοσάλεπτο πάντως πέρασε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην βρίσκει διαδρόμους για την περιοχή. Η πρώτη, αντίθετα, μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν αυτή του 26ου λεπτού, όταν μετά από πολύ ωραία σέντρα του Μπρούνο από αριστερά, ο Τσικίνιο πήρε την κεφαλιά στην κίνηση και έστελε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 29′, μεγάλη ευκαιρία έχασε και ο ΠΑΟΚ, αν και φάνηκε πως αν έμπαινε γκολ τότε θα υπήρχε παρέμβαση του VAR για οφσάιντ. Από κάθετη του Χατσίδη, ο Σάντσες που φάνηκε να είναι σε αντικανονική θέση, έκανε το γύρισμα για τον Γερεμέγεφ και αυτός αστόχησε προ του Τζολάκη, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά άουτ. Τελευταία φάση στο πρώτο 45λεπτο, ένα «τσαφ» του Νασιμέντο εντός περιοχής, μετά από γέμισμα του Ζέλσον και πρώτη κεφαλιά του Τσικίνιο. Κλειστό ματς με γερές δόσεις τακτικής…

Αργό τέμπο στο β’ μέρος, «άναψε» το ματς μετά τις αλλαγές

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως φάνηκε ότι αυτές θα ήταν αναγκαίες και για τις δύο, αφού για πολλή ώρα δεν… κουνήθηκε φύλλο στο Φάληρο. Ξανά πολλή τακτική, καλές άμυνες, καλά μαρκαρίσματα και ένας ΠΑΟΚ ικανοποιημένος να περιμένει στην άμυνά του. Τελικά, μετά τις ταυτόχρονες αλλαγές των δύο προπονητών στο 65′, ο ρυθμός βελτιώθηκε και το ματς όντως… άναψε.

Στο 66′ ο ΠΑΟΚ βρήκε μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση, όταν μετά από συνεργασία Τάισον-Κωνσταντέλια και σουτ του τελευταίου προ του Τζολάκη, ο Πιρόλα έσωσε με τάκλιν πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Στην αμέσως επόμενη φάση στην απέναντι εστία πια, ο Ολυμπιακός απάντησε. Ο Ζέλσον δημιούργησε τη φάση, η μπάλα έφτασε από τον Ποντένσε στον Ελ Κααμπί στα αριστερά της περιοχής, ο Μαροκινός σούταρε δυνατά και ο Τσιφτσής απέκρουσε δύσκολα με το αριστερό χέρι.

Έχασε τη φάση του αγώνα ο Ελ Κααμπί

Μετά από όλα αυτά, η μεγαλύτερη πια στιγμή στο ματς ήταν αυτή του 77ου λεπτού για τον Ολυμπιακό. Από διώξιμο της άμυνας, ο Ταρέμι βρήκε με τη μία τον Ελ Κααμπί που βγήκε τετ-α-τετ και έκανε το πλασέ, όμως ο Τσιφτσής έπεσε και έσωσε ξανά, κρατώντας το 0-0.

Ένα λεπτό αργότερα, νέα διπλή φάση για τους Πειραιώτες, πρώτα με προσπάθεια του Ποντένσε που απομακρύνθηκε σε κόρνερ και μετά την εκτέλεσή του, με σουτ του Ρέτσου από καλή θέση άουτ.

Ως το φινάλε του αγώνα, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα με τη μπάλα σταθερά στα πόδια, πατούσε περιοχή, έψαχνε τις πάσες και τις σέντρες, όμως ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την τελευταία χαμένη ευκαιρία, με τον Ντεσπόντοφ στο 91′. Το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα με… νικήτρια την ΑΕΚ στο ντέρμπι αυτό!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το χαμένο τετ-α-τετ του Ελ Κααμπί στο 77′ με την σωτήρια επέμβαση του Τσιφτσή είναι η φάση-κλειδί του αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι δύο προπονητές έκαναν από δύο αλλαγές στο 65′ και από εκείνο το σημείο και μετά το παιχνίδι έγινε ακαριαία πολύ πιο γρήγορο και άμεσο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν αμφότερες τις ευκαιρίες τους για ένα γκολ. Βεβαίως, τιμητική αναφορά αξίζει και ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ που στα κρίσιμα σημεία κράτησε το μηδέν και πρόσφερε τον βαθμό στην ομάδα του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Χειρότερος του αγώνα φυσικά δεν είναι με τη στενή έννοια του όρου, ωστόσο είναι μοιραίος για τον Ολυμπιακό ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει σε δύο φάσεις που για την κλάση του θα έπρεπε να είχε βάλει τουλάχιστον ένα γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα σφυρίγματα του Ισπανού στο ματς, δίνοντας πολύ εύκολα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ με το… στανιό σφύριζε για τον Ολυμπιακό. Στο 16′ κακώς δεν δίνει κίτρινη στον Γερεμέγεφ για αντιαθλητική συμπεριφορά, στο 22′ πεντακάθαρο φάουλ του Σάντσες στον Ζέλσον που πήγαινε να μπει από αριστερά στην περιοχή έχοντας περάσει τον αντίπαλο του, έδειξε «παίζετε» ενώ στον ίδιο παίκτη χαρίστηκε και σε καθυστέρηση, στο 16′ κακώς δεν δείχνει κίτρινη στον Ιβανούσετς για ριψοκίνδυνο παίξιμο, ενώ στο 29′ κακώς ο Α βοηθός σε πολύ οριακή φάση δεν υπέδειξε οφσάιντ παίκτη του ΠΑΟΚ, όταν ολοκληρώθηκε η επίθεση.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραουλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ (Ισπανία), Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

Τέταρτος: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)

AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας (Ισπανίας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:

–

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (65′ Ταρέμι), Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (81′ Καμαρά), Οζντόεφ (76′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (65′ Τάισον), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοφ). Γερεμέγεφ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η):

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (14/3, 17:00)

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (15/3, 18:00)