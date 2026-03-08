sports betsson
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08 Μαρτίου 2026, 23:00

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
ΚείμενοΆκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Spotlight

Όλα μηδέν στο Καραϊσκάκη, στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) και αμφότεροι ανέβηκαν στους 54 βαθμούς και το -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλο το 90λεπτο, αυτή που πάτησε πολύ περισσότερο την αντίπαλη περιοχή, αυτή έχασε τις περισσότερες και μεγαλύτερες ευκαιρίες, όμως και ο Δικέφαλος του Βορρά, παρότι ήταν ικανοποιημένος με το να αμύνεται και να περιμένει ψάχνοντας τις κόντρες, είχε και αυτός από την πλευρά του τις φάσεις για ένα γκολ.

Άνθρωπος του αγώνα για την ομάδα του Λουτσέσκου ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος απέκρουσε δις τις κλασικές ευκαιρίες του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Καλύτερος ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα

Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μπήκε καλύτερα στο ματς στο πρώτο ημίχρονο και συνέχισε έτσι ως και το φινάλε του. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετή ένταση στο παιχνίδι τους και μεγάλη διάθεση, με έντονη πίεση και γρήγορες μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έψαχνε τις αντεπιθέσεις, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με την ομάδα του Λουτσέσκου να είναι καλά στημένη στην άμυνά και όπως πάντα στο τακτικό κομμάτι.

Μια κεφαλιά του Οζντόεφ άουτ στο 3′ και μια προβολή του Νασιμέντο άουτ στο 5′ ήταν οι δύο πρώτες φάσεις για τις δύο ομάδες. Το πρώτο εικοσάλεπτο πάντως πέρασε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες, με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας, αλλά να μην βρίσκει διαδρόμους για την περιοχή. Η πρώτη, αντίθετα, μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν αυτή του 26ου λεπτού, όταν μετά από πολύ ωραία σέντρα του Μπρούνο από αριστερά, ο Τσικίνιο πήρε την κεφαλιά στην κίνηση και έστελε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 29′, μεγάλη ευκαιρία έχασε και ο ΠΑΟΚ, αν και φάνηκε πως αν έμπαινε γκολ τότε θα υπήρχε παρέμβαση του VAR για οφσάιντ. Από κάθετη του Χατσίδη, ο Σάντσες που φάνηκε να είναι σε αντικανονική θέση, έκανε το γύρισμα για τον Γερεμέγεφ και αυτός αστόχησε προ του Τζολάκη, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά άουτ. Τελευταία φάση στο πρώτο 45λεπτο, ένα «τσαφ» του Νασιμέντο εντός περιοχής, μετά από γέμισμα του Ζέλσον και πρώτη κεφαλιά του Τσικίνιο. Κλειστό ματς με γερές δόσεις τακτικής…

Αργό τέμπο στο β’ μέρος, «άναψε» το ματς μετά τις αλλαγές

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως φάνηκε ότι αυτές θα ήταν αναγκαίες και για τις δύο, αφού για πολλή ώρα δεν… κουνήθηκε φύλλο στο Φάληρο. Ξανά πολλή τακτική, καλές άμυνες, καλά μαρκαρίσματα και ένας ΠΑΟΚ ικανοποιημένος να περιμένει στην άμυνά του. Τελικά, μετά τις ταυτόχρονες αλλαγές των δύο προπονητών στο 65′, ο ρυθμός βελτιώθηκε και το ματς όντως… άναψε.

Στο 66′ ο ΠΑΟΚ βρήκε μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση, όταν μετά από συνεργασία Τάισον-Κωνσταντέλια και σουτ του τελευταίου προ του Τζολάκη, ο Πιρόλα έσωσε με τάκλιν πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Στην αμέσως επόμενη φάση στην απέναντι εστία πια, ο Ολυμπιακός απάντησε. Ο Ζέλσον δημιούργησε τη φάση, η μπάλα έφτασε από τον Ποντένσε στον Ελ Κααμπί στα αριστερά της περιοχής, ο Μαροκινός σούταρε δυνατά και ο Τσιφτσής απέκρουσε δύσκολα με το αριστερό χέρι.

Έχασε τη φάση του αγώνα ο Ελ Κααμπί

Μετά από όλα αυτά, η μεγαλύτερη πια στιγμή στο ματς ήταν αυτή του 77ου λεπτού για τον Ολυμπιακό. Από διώξιμο της άμυνας, ο Ταρέμι βρήκε με τη μία τον Ελ Κααμπί που βγήκε τετ-α-τετ και έκανε το πλασέ, όμως ο Τσιφτσής έπεσε και έσωσε ξανά, κρατώντας το 0-0.

Ένα λεπτό αργότερα, νέα διπλή φάση για τους Πειραιώτες, πρώτα με προσπάθεια του Ποντένσε που απομακρύνθηκε σε κόρνερ και μετά την εκτέλεσή του, με σουτ του Ρέτσου από καλή θέση άουτ.

Ως το φινάλε του αγώνα, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα με τη μπάλα σταθερά στα πόδια, πατούσε περιοχή, έψαχνε τις πάσες και τις σέντρες, όμως ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την τελευταία χαμένη ευκαιρία, με τον Ντεσπόντοφ στο 91′. Το 0-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα με… νικήτρια την ΑΕΚ στο ντέρμπι αυτό!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το χαμένο τετ-α-τετ του Ελ Κααμπί στο 77′ με την σωτήρια επέμβαση του Τσιφτσή είναι η φάση-κλειδί του αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι δύο προπονητές έκαναν από δύο αλλαγές στο 65′ και από εκείνο το σημείο και μετά το παιχνίδι έγινε ακαριαία πολύ πιο γρήγορο και άμεσο, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν αμφότερες τις ευκαιρίες τους για ένα γκολ. Βεβαίως, τιμητική αναφορά αξίζει και ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ που στα κρίσιμα σημεία κράτησε το μηδέν και πρόσφερε τον βαθμό στην ομάδα του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Χειρότερος του αγώνα φυσικά δεν είναι με τη στενή έννοια του όρου, ωστόσο είναι μοιραίος για τον Ολυμπιακό ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει σε δύο φάσεις που για την κλάση του θα έπρεπε να είχε βάλει τουλάχιστον ένα γκολ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Με δύο μέτρα και δύο σταθμά τα σφυρίγματα του Ισπανού στο ματς, δίνοντας πολύ εύκολα φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, ενώ με το… στανιό σφύριζε για τον Ολυμπιακό. Στο 16′ κακώς δεν δίνει κίτρινη στον Γερεμέγεφ για αντιαθλητική συμπεριφορά, στο 22′ πεντακάθαρο φάουλ του Σάντσες στον Ζέλσον που πήγαινε να μπει από αριστερά στην περιοχή έχοντας περάσει τον αντίπαλο του, έδειξε «παίζετε» ενώ στον ίδιο παίκτη χαρίστηκε και σε καθυστέρηση, στο 16′ κακώς δεν δείχνει κίτρινη στον Ιβανούσετς για ριψοκίνδυνο παίξιμο, ενώ στο 29′ κακώς ο Α βοηθός σε πολύ οριακή φάση δεν υπέδειξε οφσάιντ παίκτη του ΠΑΟΚ, όταν ολοκληρώθηκε η επίθεση.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)
Βοηθοί: Ραουλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ (Ισπανία), Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)
Τέταρτος: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία)
AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Ορτίθ Αρίας (Ισπανίας)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (65′ Ταρέμι), Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (81′ Καμαρά), Οζντόεφ (76′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (65′ Τάισον), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοφ). Γερεμέγεφ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25η):

ΟΦΗ – Ολυμπιακός (14/3, 17:00)
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (15/3, 18:00)

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

Wall Street: Πώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις μετοχές – Αβεβαιότητα λόγω πληθωρισμού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Επικαιρότητα
Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Μίλαν – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας
Planet Travel 08.03.26

Εξερευνώντας τις Μπλε Ζώνες του πλανήτη – Τα ταξίδια που επαναπροσδιορίζουν την τέχνη της μακροζωίας

Στα χνάρια των αιωνόβιων του κόσμου. Ο χάρτης των Μπλε Ζωνών για μια ζωή γεμάτη ευημερία και το ταξίδι προς την απόλυτη υγεία. Ανακαλύπτοντας τις πέντε Μπλε Ζώνες που σου «χαρίζουν» χρόνια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Μίλαν – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Μίλαν – Ίντερ

LIVE: Μίλαν – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ίντερ για την 28η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τζένοα-Ρόμα 2-1: Νίκη-ανάσα για τους γηπεδούχους, μπελάδες για τους φιλοξενούμενους

Η Τζένοα έκανε τη έκπληξη καθώς νίκησε 2-1 την Ρόμα και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Ρόμα, που παρατάχθηκε με βασικό τον Τσιμίκα, κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για Champions League

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Απόρρητο