Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ (vid)
Ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε τον Τζολάκη, αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν αυτή περάσει την γραμμή
Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο Καραϊσκάκη στο 66′.
Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, έκανε το πλασέ αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή και στη συνέχεια ο Ρέτσος την έδιωξε κόρνερ.
Δείτε την φάση:
