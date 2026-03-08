Καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο Καραϊσκάκη στο 66′.

Ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε τετ α τετ με τον Τζολάκη, έκανε το πλασέ αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε την μπάλα πριν περάσει την γραμμή και στη συνέχεια ο Ρέτσος την έδιωξε κόρνερ.

Δείτε την φάση: