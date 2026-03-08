Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), που όπως ανακοίνωσε χθες η πειραϊκή ΠΑΕ είναι sold out, για την 24η αγωνιστική της Super league και θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο ντέρμπι με τον Δικέφαλο του Βορρά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-2-3-1, έχοντας τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Νασιμέντο, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η 11άδα: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#OlympiacosFC #OLYPAOK #slgr pic.twitter.com/f0yB3ATron — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 8, 2026

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Κοστίνια, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.

Μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της ΑΕΛ Novibet η Ένωση έχει 56 βαθμούς, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να ακολουθούν με 53.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχοντας στο πλευρό τους χιλιάδες οπαδούς τους που αναμένεται να μετατρέψουν σε καμίνι το «Γ. Καραϊσκάκης», θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη και να πιάσουν ξανά στην κορυφή την Ένωση, αφήνοντας παράλληλα τον Δικέφαλο του Βορρά στο -3.