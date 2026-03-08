Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ιβανούσετς και Χατσίδης είναι στο αρχικό σχήμα για τον Δικέφαλο του Βορρά, με τους Κωνσταντέλια και Τάισον να μένουν στον πάγκο, όπως και ο Μεϊτέ.

Ο Τσιφτσής παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα είναι οι Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα. Στον άξονα ξεκινούν οι Οζντόεφ, Ζαφείρης, ο Γερεμέγεφ είναι στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Χατσίδης, Ιβανούσετς και Ζίβκοβιτς.

Συνοπτικά η εντεκάδα: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς, Χατσίδης. Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.