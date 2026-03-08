Απείλησε ο Ολυμπιακός με Ντάνι Γκαρθία (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε καλή ευκαιρία για ν’ ανοίξει το σκορ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ντάνι Γκαρθία στο έβδομο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Ισπανός μέσος βρέθηκε σε καλή θέση στο ύψος της περιοχής των φιλοξενούμενων, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Δείτε την φάση: