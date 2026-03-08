Σπουδαίο ντέρμπι στο κατάμεστο Καραϊσκάκη: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ψάχνουν νίκη κορυφής

Ώρα ντέρμπι στο Φάληρο! Στις 21:00 ο Ολυμπιακός (53β.) θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (53β.) στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο μεγάλο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον νικητή να γίνεται… συγκάτοικος της ΑΕΚ (56β.) στην κορυφή. Αμφότερες οι ομάδες προέρχονται από νίκες, καθώς επικράτησαν νε 2-1 οι Πειραιώτες στις Σέρρες και με 4-1 ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας την Κηφισιά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Ντανιέλ Ποντένσε να ξεπερνά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τελικά να τον υπολογίζει για την 24άδα που θα έχει στη διάθεσή του, ενώ ο Βάσκος τεχνικός πήρε και τους 7 ξένους μαζί και θα αποφασίσει τελευταία στιγμή ποιοι δύο θα κοπούν από την τελική 20άδα.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να μην… φανερώσει τις προθέσεις του για το πλάνο που θα ακολουθήσει η ομάδα του, γι’ αυτό και θα έχει όλους τους παίκτες μαζί του.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου -που ποτέ δεν ανακοινώνει αποστολή- δεν υπολογίζει στον Γιακουμάκη, που τραυματίστηκε στον αστράγαλο και αποχώρησε ως αλλαγή απέναντι στην Κηφισιά. Τάισον και Ντεσπόντοφ είναι διαθέσιμοι, ενώ Μεϊτέ και Κένι παραμένουν αμφίβολοι. Πέλκας και Παβλένκα είναι επίσης νοκ άουτ.

Πιθανές συνθέσεις στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα (Μπρούνο) – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι (Λουίς), Τσικίνιο, Μαρτίνς – Ελ Κααμπί

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι (Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Ζαφείρης, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γερεμέγεφ

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)

4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδία)

VAR: Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιγιανουέβα (Ισπανία), AVAR: Μιγκέλ Άνχελ Αρίας (Ισπανία)

Μεγάλο ματς και στη Λιβαδειά, καθώς στις 19:00 ο Λεβαδειακός (5ος, 39β.) θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (4ος, 42β.), σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν αποκλείεται να κρίνει οριστικά την είσοδο στα play offs 1-4.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Άλεν Όζμπολτ και Ισάμ Λαγιούς, ενώ εκτός αποστολής έμειναν οι Μπένιαμιν Βέρμπιτς, Παναγιώτης Λιάγκας και Χρήστος Παπαδόπουλος.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τις γνωστές απουσίες και δεδομένα θα προχωρήσει σε ροτέισον. Ρενάτο Σάντσες και Ίνγκασον, μετά τους μικροτραυματισμούς απέναντι στον Άρη και τις «καθαρές» μαγνητικές, έκαναν δύο ημέρες αποθεραπεία και δεν ακολούθησαν την αποστολή για λόγους προφύλαξης. Εκτός είναι επίσης οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν και Σιώπης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Λεβαδειακός(Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν – Τσάπρας, Χάνα, Μάγκνουσον, Βήχος – Τσόκαϊ, Κωστή, Μπάλτσι – Παλάσιος, Πεδρόσο, Οζέγκοβιτς

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν – Κάτρης, Γέντβαϊ, Τουμπά – Καλάμπρια, Κοντούρης, Μπακασέτας, Κυριακόπουλος – Ζαρουρί, Παντελίδης, Τετέι

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης

Η αγωνιστική ημέρα θα ξεκινήσει με δύο αναμετρήσεις: Αστέρας – Πανσερραϊκός στις 16:00 και Βόλος – ΟΦΗ στις 17:00.