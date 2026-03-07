sports betsson
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)
Ποδόσφαιρο 07 Μαρτίου 2026, 13:24

Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (pic)

Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) για Super League.

Δεν θα πέφτει… καρφίτσα το βράδυ της Κυριακής στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός το μεσημέρι του Σαββάτου, το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) για την 24η αγωνιστική της Super League είναι sold out.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη και στήριξή τους στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του και θα προσπαθήσουν με τη φωνή και τα χειροκροτήματά τους να τους οδηγήσουν στο τρίποντο της νίκης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι έχουν μείνει κάποια λίγα VIP εισιτήρια, τα οποία οι οπαδοί των Πειραιωτών μπορούν να προμηθευτούν μέσω ίντερνετ (www.olympiacos.org).

Ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, όπως συνέβη και στα προηγούμενα ματς των Πειραιωτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι ισόβαθμοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 53 πόντους, μετά τη νίκη του Δικεφάλου του Βορρά απένατι στην Κηφισιά στο εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής.

«Όλοι καταλαβαίνουμε πως θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι γιατί είμαστε ισόβαθμοι στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ. Είναι σημαντικό να κερδίσουμε τους τρεις βαθμούς για να πάρουμε ένα προβάδισμα δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και να μπούμε στα playoffs με ένα πλεονέκτημα. Θα είναι ένα ισορροπημένο και δύσκολο παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του αυριανού ντέρμπι με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά στην Ένωση, οι Κιτρινόμαυροι υποδέχονται απόψε την ΑΕΛ Novibet στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το παιχνίδι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με τους Θεσσαλούς θα αρχίσει στις 18:00.

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

