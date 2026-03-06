sports betsson
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Spotlight

Αν πρέπει να ονομάσουμε τους 3-4 πρωταγωνιστές του φετινού Ολυμπιακού; Τότε το όνομα του Παναγιώτη Ρέτσου θα φιγουράρει σε περίοπτη θέση. Ο Έλληνας άσος κάνει σεζόν καριέρας φέτος με τα ερυθρόλευκα, αποδεικνύοντας συνάμα γιατί είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού.

Δεν είναι μόνο οι «υψηλές πτήσεις» του, αλλά και το μήνυμα που στέλνει στην ομάδα παίζοντας κάτω από κάθε συνθήκες, με σπασμένο δάκτυλο, με «ανοιγμένο» κεφάλι, με προβλήματα και επιστρέφοντας πιο γρήγορα από τις εκτιμήσεις τραυματισμών.

Ο Ρέτσος είναι με διαφορά ο παίκτης – κλειδί στην ερυθρόλευκη άμυνα φέτος και όπως είναι γνωστό ο «παρτενέρ» του είναι ο Λορέντσο Πιρόλα που ο Ολυμπιακός επένδυσε πάνω του το καλοκαίρι με τον Μεντιλίμπαρ να τον εμπιστεύεται και να τον αναβαθμίζει σε βασικότατο μέλος σε μια σεζόν που υπήρχε το Τσάμπιονς Λιγκ. Με τον Ιταλό να ταλαιπωρείται πολύ πάντως φέτος με τραυματισμούς έχει προκύψει ουκ ολίγες φορές η ανάγκη από τον Βάσκο τεχνικό της ενεργοποίησης των υπολοίπων στόπερ, με πρώτο και καλύτερο τον Μπιανκόν.

Και κάπως έτσι οδεύοντας για το 7ο ντέρμπι της σεζόν συμβαίνει κάτι που δεν το λες και συνηθισμένο. Στα προηγούμενα 6 ντέρμπι ο Μεντιλίμπαρ είχε μόλις δύο φορές στο βασικό σχήμα τους Ρέτσο-Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας καθώς τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν δεν του το επέτρεψαν. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δύο τους έχουν να παίξουν μαζί από την τελευταία, και μοναδική έως τώρα φέτος, νίκη του Ολυμπιακού σε ντέρμπι. Στο 2-0 επί της ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στον πρώτο γύρο, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν αγωνιστεί μαζί και στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο (1-1).

Στα άλλα τέσσερα ντέρμπι που ο Ολυμπιακός δεν έχει το βασικό του δίδυμο έχει 3 ήττες και μια ισοπαλία, αυτή με την ΑΕΚ στη Ν. Φιλαδέλφεια ισοφαρίζοντας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων! Στην Τούμπα έλειπε ο Ρέτσος στην ήττα με 2-1 ενώ με ΠΑΟΚ για το Κύπελλο στο Φαληρικό στάδιο (0-2) και ΠΑΟ για το πρωτάθλημα (0-1) έλειπε ο τραυματίας Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ που έχει παίξει βασικός μόνο σε τρία ντέρμπι έως τώρα, ο Ρέτσος έχει χάσει μόνο την Τούμπα ενώ ο Μπιανκόν έχει τέσσερις συμμετοχές στην αρχική 11αδα.

ME ΠΑΟ ΕΚΤΟΣ / ΡΕΤΣΟΣ-ΠΙΡΟΛΑ
ΜΕ ΠΑΟΚ ΕΚΤΟΣ / ΠΙΡΟΛΑ – ΜΠΙΑΝΚΟΝ
ΜΕ ΑΕΚ ΕΝΤΟΣ / ΡΕΤΣΟΣ – ΠΙΡΟΛΑ
ΜΕ ΠΑΟΚ ΕΝΤΟΣ (ΚΥΠΕΛΛΟ) / ΡΕΤΣΟΣ – ΜΠΙΑΝΚΟΝ
ΜΕ ΑΕΚ ΕΚΤΟΣ / ΡΕΤΣΟΣ – ΜΠΙΑΝΚΟΝ
ΜΕ ΠΑΟ ΕΝΤΟΣ / ΡΕΤΣΟΣ – ΜΠΙΑΝΚΟΝ

