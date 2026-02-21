Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»

Ο Λορέντσο Πιρόλα πρωταγωνίστησε στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού με 2-0, ανοίγοντας το σκορ με ωραία κεφαλιά και με πληθωρική παρουσία συνολικά στην άμυνα.

Σε όλο το ματς με τους Αγρινιώτες, ο Ιταλός στόπερ αγωνίστηκε και πάλι με το κεφάλι μπανταρισμένο, μετά τη σφοδρή σύγκρουσή του με τον Παναγιώτη Ρέτσο την περασμένη Τετάρτη κόντρα στη Λεβερκούζεν, χτύπημα που του άφησε σουβενίρ αρκετά ράμματα και ένα μεγάλο σημάδι.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Καραϊσκάκη, ο κεντρικός αμυντικός των «ερυθρόλευκων» στάθηκε μπροστά στην κάμερα της Cosmote TV για τις καθιερωμένες δηλώσεις και το έκανε έχοντας βγάλει τον επίδεσμο στο κεφάλι του, Έτσι, ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος που δέχθηκε.

Δείτε τον Πιρόλα

Αναλυτικά, όσα δήλωσε Λορέντσο Πιρόλα:

Για το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα: «Είμαι χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ, ήταν σημαντικό να πάρουμε τους τρεις πόντους. Είναι απίθανο να σκοράρω μία ημέρα μετά τα γενέθλιά μου».

Για το πώς αισθάνθηκε που άκουσε το όνομά του στις κερκίδες: «Θέλω να πω ευχαριστώ, ένιωσα την στήριξή τους, το ένιωσα σήμερα. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο. Έχω κάποια ράμματα, αλλά μπορώ να παίξω και νιώθω καλά».

Για τη ρεβάνς: «Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε, αν δεν έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε 3-0 ας μείνουμε εδώ. Θα πάμε εκεί θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Θα κάνουμε τα πάντα, ξέρουμε ότι παίζουμε κόντρα σε μία καλή ομάδα, αλλά έχουμε τις πιθανότητές μας. Θα πάμε για τη νίκη και την πρόκριση».