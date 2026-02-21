Ο επίμονος Γιουζούφ Γιαζιτσί

Για να συνεννοηθούμε προκαταβολικά: Παρτίδα 27-4 τελικά με 73% ποσοστό μπάλας δεν την αφήνεις… ανοιχτή ως το 89΄, διότι η μπάλα τιμωρεί. Πολλώ δε μάλλον αν είσαι ο Ολυμπιακός του Φλεβάρη που έχει κάνει moto του, τον νόμο του Μέρφι: Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά. Δόξα και τιμή στα αντανακλαστικά του Κωνσταντή Τζολάκη λοιπόν στο διαγώνιο του Λάμπρου Σμυρλή στο 86΄.

Και κυρίως στον επίμονο Γιουσούφ Γιαζιτσί που καθάρισε τη μπουγάδα στο παρά ένα, για τους πρωταθλητές Ήταν η 19η συμμετοχή του Τούρκου στη φετινή Super League: Στις 13 έχει παίξει μάξιμουμ 15 λεπτά. Παρά ταύτα με τον Παναιτωλικό φαίνεται πως το παίρνει… προσωπικά.

Στο Αγρίνιο είχε φέρει από τον πάγκο την ασίστ για το ένα και να καίει του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην 1-0 νίκη. Το απόγευμα στο Φάληρο έβαλε και ένα γκολ που το πανηγύρισε έντονα δείχνοντας να το έχει πραγματικά ανάγκη: Για το κέφι που θα πάει στην αυριανή προπόνηση Έκλεισε τα 29 ο Γιαζίτσι στα τέλη Γενάρη.

Και έρχεται από μια πολύ δύσκολη σεζόν πέρσι, όταν ο τραυματισμός του Οκτώβρη του ΄24 στην Τρίπολη του στοίχισε τα πάντα: Την ίδια την ευκαιρία να βρει μια θέση στο εντός της χώρας rotation του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιας και στο «εκτός» και πέρσι και φέτος είναι έξω από την λίστα. Μεταξύ μας; Αν αρχές Φλεβάρη είχε μερικές ώρες παραπάνω η γαλλική ομοσπονδία ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, ο Τούρκος δεν θα ήταν εδώ. Θα είχε επιστρέψει στη Λιλ με την οποία πέρασε τα καλύτερα του χρόνια στο ποδόσφαιρο (135 συμ, 70 γκολ, 45 ασίστ και το πρωτάθλημα του ΄21).

Τα έφερε όμως έτσι το timing που έμεινε στο Φάληρο. Και που πρέπει να συνεχίσει να παλεύει για να κερδίσει μια θέση στους μεσο-επιθετικούς; Από τον Τσικίνιο, τον Νασιμέντο, τον Ποντένσε, τον Αντρέ Λουίς, τον Ζέλσον Μαρτίνς Η νοοτροπία σε αυτό το επίπεδο δεν είναι «ο προπονητής που δεν με βάζει». Η νοοτροπία σε αυτό το επίπεδο είναι «να πείσω τον προπονητή να με βάζει». Και ο Γιαζιτσί την διδάσκει ακόμη παίζοντας –ξανά και ξανά- 10λεπτα. Όπως (και) σήμερα δηλαδή Τι γράφει το κοντέρ του;

Σε 24 συμμετοχές 7 γκολ και 6 ασίστ σε μια τροχιά «double- double» που την έκανε τέχνη στο λιμάνι ο Κώστας Φορτούνης: 7 γκολ και 6 ασίστ σε 685΄ που θα πει γκολ ή ασίστ ανά 52’. Πιο απλά; Που θα πει ο τρίτος φετινός σκόρερ του Ολυμπιακού έπειτα από το «τα κάνω όλα» δίδυμο των φορ Μεντί Ταρέμι (16 γκολ- 5 ασίστ σε 28) και Αγιούμπ Ελ Κααμπί (16-2 σε 28). Ή πιο σωστά που θα πει: Δεν το βάζω κάτω. Με τίποτα Για την ιστορία; Ο Τσικίνιο έχει 6 γκολ-5 ασίστ σε 2013΄και ο Ζέλσον 5 γκολ-1 ασίστ σε 1788΄. Ο δε Ντανιέλ Ποντένσε που και σήμερα ήταν τιμωρημένος- έχει 2 γκολ και 8 ασίστ σε 1728΄