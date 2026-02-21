sports betsson
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Ο επίμονος Γιουζούφ Γιαζιτσί
On Field 21 Φεβρουαρίου 2026, 20:20

Ο επίμονος Γιουζούφ Γιαζιτσί

Ο Γιουσούφ Γιαζιτσί δεν το βάζει κάτω. Γκολ βάζει. Και ασίστ μοιράζει

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
A
A
Για να συνεννοηθούμε προκαταβολικά: Παρτίδα 27-4 τελικά με 73% ποσοστό μπάλας δεν την αφήνεις… ανοιχτή ως το 89΄, διότι η μπάλα τιμωρεί. Πολλώ δε μάλλον αν είσαι ο Ολυμπιακός του Φλεβάρη που έχει κάνει moto του, τον νόμο του Μέρφι: Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά. Δόξα και τιμή στα αντανακλαστικά του Κωνσταντή Τζολάκη λοιπόν στο διαγώνιο του Λάμπρου Σμυρλή στο 86΄.

Και κυρίως στον επίμονο Γιουσούφ Γιαζιτσί που καθάρισε τη μπουγάδα στο παρά ένα, για τους πρωταθλητές Ήταν η 19η συμμετοχή του Τούρκου στη φετινή Super League: Στις 13 έχει παίξει μάξιμουμ 15 λεπτά. Παρά ταύτα με τον Παναιτωλικό φαίνεται πως το παίρνει… προσωπικά.

Στο Αγρίνιο είχε φέρει από τον πάγκο την ασίστ για το ένα και να καίει του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην 1-0 νίκη. Το απόγευμα στο Φάληρο έβαλε και ένα γκολ που το πανηγύρισε έντονα δείχνοντας να το έχει πραγματικά ανάγκη: Για το κέφι που θα πάει στην αυριανή προπόνηση Έκλεισε τα 29 ο Γιαζίτσι στα τέλη Γενάρη.

Και έρχεται από μια πολύ δύσκολη σεζόν πέρσι, όταν ο τραυματισμός του Οκτώβρη του ΄24 στην Τρίπολη του στοίχισε τα πάντα: Την ίδια την ευκαιρία να βρει μια θέση στο εντός της χώρας rotation του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιας και στο «εκτός» και πέρσι και φέτος είναι έξω από την λίστα. Μεταξύ μας; Αν αρχές Φλεβάρη είχε μερικές ώρες παραπάνω η γαλλική ομοσπονδία ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, ο Τούρκος δεν θα ήταν εδώ. Θα είχε επιστρέψει στη Λιλ με την οποία πέρασε τα καλύτερα του χρόνια στο ποδόσφαιρο (135 συμ, 70 γκολ, 45 ασίστ και το πρωτάθλημα του ΄21).

Τα έφερε όμως έτσι το timing που έμεινε στο Φάληρο. Και που πρέπει να συνεχίσει να παλεύει για να κερδίσει μια θέση στους μεσο-επιθετικούς; Από τον Τσικίνιο, τον Νασιμέντο, τον Ποντένσε, τον Αντρέ Λουίς, τον Ζέλσον Μαρτίνς Η νοοτροπία σε αυτό το επίπεδο δεν είναι «ο προπονητής που δεν με βάζει». Η νοοτροπία σε αυτό το επίπεδο είναι «να πείσω τον προπονητή να με βάζει». Και ο Γιαζιτσί την διδάσκει ακόμη παίζοντας –ξανά και ξανά- 10λεπτα. Όπως (και) σήμερα δηλαδή Τι γράφει το κοντέρ του;

Σε 24 συμμετοχές 7 γκολ και 6 ασίστ σε μια τροχιά «double- double» που την έκανε τέχνη στο λιμάνι ο Κώστας Φορτούνης: 7 γκολ και 6 ασίστ σε 685΄ που θα πει γκολ ή ασίστ ανά 52’. Πιο απλά; Που θα πει ο τρίτος φετινός σκόρερ του Ολυμπιακού έπειτα από το «τα κάνω όλα» δίδυμο των φορ Μεντί Ταρέμι (16 γκολ- 5 ασίστ σε 28) και Αγιούμπ Ελ Κααμπί (16-2 σε 28). Ή πιο σωστά που θα πει: Δεν το βάζω κάτω. Με τίποτα Για την ιστορία; Ο Τσικίνιο έχει 6 γκολ-5 ασίστ σε 2013΄και ο Ζέλσον 5 γκολ-1 ασίστ σε 1788΄. Ο δε Ντανιέλ Ποντένσε που και σήμερα ήταν τιμωρημένος- έχει 2 γκολ και 8 ασίστ σε 1728΄

World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»
On Field 21.02.26

Μια σημαντική νίκη κι ένα «μήνυμα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Αντρέ Λουίζ έδειξε πως μπορεί να βοηθήσει πολύ τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι
On Field 18.02.26

Ξεκίνησε η έρευνα της UEFA για την καταγγελία Βινίσιους – Αντιμέτωπος με βαριά «καμπάνα» ο Πρεστιάνι

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία αναμένεται να καλέσει τον Βραζιλιάνο της Ρεάλ και τον Αργεντίνο της Μπενφίκα, αλλά και άλλους παίκτες των δύο ομάδων. Κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα ο μέσος των Λουζιτανών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά
Μπάσκετ 18.02.26

Ο Μίλιτσιτς που δεν εμπνέει και ο Άρης που έχει την «τσέπη» να αλλάξει την κατάσταση τη νέα χρονιά

Η αποκαρδιωτική εικόνα (και) με το Μαρούσι δείχνει πως ο Άρης θα πρέπει να πάει σε νέο προπονητή την καινούργια σεζόν ώστε ο Άρης να παίξει βάσει του μπάτζετ που διαθέτει. Από τη στιγμή που υπάρχει διοίκηση με διάθεση να επενδύσει δεν χρειάζεται πανικός, αλλά ψυχραιμία και σωστές επιλογές.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ
On Field 18.02.26

Πίεση στους διαιτητές με θεατές Λανουά και ΕΠΟ

Η νέα μέθοδος είναι οι διαρροές για τιμωρίες, εκθέσεις παρατηρητών μέχρι και απόψεις της ΚΕΔ που κατά… σύμπτωση επιβεβαιώνονται για να διαμορφώσουν κλίμα στη διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ
On Field 16.02.26

Χαμός στο Μεξικό με το ιστορικό γήπεδο Αζτέκα – Μεγάλη ανησυχία για το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ

Τα έργα ανακατασκευής του εμβληματικού γηπέδου έχουν καθυστερήσει πολύ και ίσως το Αζτέκα δεν είναι έτοιμο για το εναρκτήριο ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 11 Ιουνίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Νιουκάστλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Προοπτικές απασχόλησης 21.02.26

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία
Ρωγμές στα θεμέλια 21.02.26

ΝΑΤΟ: Το τέλος των ψευδαισθήσεων – Τι κλονίζει ολόκληρο το οικοδόμημα της ισχυρότερης συμμαχίας στην ιστορία

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου
Βαλκανικό Πρωτάθλημα στίβου 21.02.26

Χρυσές Αδαμοπούλου και Ρούσσου – 11 μετάλλια για την Ελλάδα, 2ος ο Τεντόγλου

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Το… σημάδι του Πιρόλα: «Χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ»

Την ώρα των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού, ήταν εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος στο μέτωπο του Λορέντσο Πιρόλα. Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ και που άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, δήλωσε ο Ιταλός.

Σύνταξη
Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral
Στηρίζει το ΝΑΤΟ 21.02.26

Η Ισπανία «ρίχνει» στη Μεσόγειο το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Isaac Peral

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Γεώργιος Μαζιάς
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Politico 21.02.26

Η γαλλική ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
