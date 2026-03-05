Ντέρμπι με ΠΑΟΚ Νο3 για τον Ολυμπιακό την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν σε μια από τις πιο κομβικές περιόδους της σεζόν, εννιά στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και με τα πλέι οφ να πλησιάζουν με τις ενδείξεις να οδηγούν σε ένα συναρπαστικό φινάλε.

Από τους 53 βαθμούς μπαίνουν μαζί Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το αποτέλεσμα του Κυριακάτικου ντέρμπι θα βάλει νέα δεδομένα στην «κούρσα» τίτλου. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμάζει τον Ολυμπιακό ξέροντας πως είναι απαραίτητο να βελτιωθούν κατά πολύ οι επιδόσεις της ομάδας στα ντέρμπι.

Μια νίκη μόνο έχει φέτος σε ντέρμπι ο Ολυμπιακός, το 2-0 επί της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο στο Καραϊσκάκη και από τότε έχει ισοπαλίες και ήττες. Στα δύο τελευταία εντός έδρας μάλιστα ντέρμπι έχει γνωρίσει ισάριθμες ήττες, από ΠΑΟΚ 2-0 στο Κύπελλο και από τον ΠΑΟ για το πρωτάθλημα με 1-0.

Με τον Βάσκο τεχνικό να ετοιμάζει την πιο δυνατή 11αδα στο πλάνο Νο3 απέναντι στον δικέφαλο του βορρά. Και στα δύο προηγούμενα ντέρμπι ο Ολυμπιακός έπαιξε με έναν επιθετικό το 4-2-3-1 με κοινό χαρακτηριστικό την απουσία του Ροντινέι.

Στην Τούμπα, στην ήττα με 2-1 ήταν τραυματίας, στο κύπελλο είχε μείνει εκτός μπαίνοντας αλλαγή στο ημίχρονο στο 0-2. Αυτή την φορά; Με τον Ποντένσε να θεωρείται ως πιθανότερη εξέλιξη η συμμετοχή του στην αποστολή και η παραμονή του στον πάγκο, τότε είτε θα πάρει φανέλα βασικού ο Αντρέ Λουίς, είτε ο Κοστίνια που έχει παίξει βασικός και στα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα έχει μπροστά του τον Ροντινέι. Η μεγάλη έκπληξη του 4-4-2 θεωρείται δύσκολη.

Τα κοινά πρόσωπα

Στην Τούμπα ο Ολυμπιακός έπαιξε με το ίδιο σχήμα που λίγες μέρες πριν είχε αντιμετωπίσει την Άρσεναλ και παρότι προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με γκολ του Τσικίνιο, είδε τον ΠΑΟΚ να ανατρέπει το ματς στην επανάληψη.

Ο «Μέντι» στο 4-2-3-1 είχε στον άξονα Έσε και Γκαρθία και στα άκρα Ποντένσε και Μαρτίνς σε ένα καθαρά επιθετικό σχήμα που του βγήκε στο… ήμισυ. Και που επί της ουσίας με μικρές διαφοροποιήσεις σε πρόσωπα επανέλαβε και στο Κύπελλο σε ένα ματς που πριν το καταλάβει ήταν στο 0-2 από νωρίς.

Ο «Μέντι» παρέταξε και πάλι τον Ολυμπιακό στην ίδια λογική του 4-2-3-1 (ο Ελ Καμπί ήταν στο Μαρόκο για το Κόπα Άφρικα) χρησιμοποιώντας ξανά του Τζολάκη, Κοστίνια, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Τσικίνιο, Μαρτίνς στο αρχικό σχήμα, με τον Γιαζίτζι να παίξει δεξιά και τον Ποντένσε να μένει στον πάγκο. Ο Ζέλσον Μαρτίνς που και στα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν περισσότερο την ώρα που ο Βάσκος τεχνικός φρόντισε από πολύ νωρίς να το γυρίσει σε 4-4-2 με την αλλαγή στο 31΄του Γιάρεμτσουκ αντί του Γιαζίτζι χωρίς πάντως να βρει τις «απαντήσεις» που ήθελε.