Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Έχει ξανάρθει για ματς της Super League ο 42χρονος Ισπανός ελίτ διαιτητής Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο οποίος ορίστηκε να σφυρίξει τον αγώνα της Κυριακής (8/3) Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ. Και την προηγούμενη φορά είχε οριστεί σε παιχνίδι μεταξύ των δυο ομάδων, συγκεκριμένα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 την 1η/12/19 για την 12η αγωνιστική, έχοντας αφήσει τους γηπεδούχους με πολλά παράπονα.

Πιο συγκεκριμένα: Μπορεί ο Μαρτίνεθ στο 64’ να καταλόγισε σωστά το πέναλτι του Γιαννούλη στον Ποντένσε, με το οποίο σκόραρε ο Βαλμπουενά, όμως έκανε σημαντικά λάθη. Τα δυο μεγάλα έγιναν στο 42’, όταν δεν απέβαλε τον Μπίσεσβαρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς έκανε χέρι με πρόθεση για να σταματήσει επίθεση του Ολυμπιακού και στο 49’ όταν δεν υπέδειξε το πέναλτι μαρς στο… κλάδεμα του Ελ Καντουρί στον Ποντένσε. Σα να μην έφτανε που η τελευταία περίπτωση είναι εξόφθαλμη, δεν πήγε ούτε στο VAR και αρκέστηκε στη γνώμη του συμπατριώτη του Χιμένεθ.

Σε αυτά να προσθέσουμε ότι ο Μαρτίνεθ έκανε και επιμέρους λάθη. Αρχιδιαιτητής, τότε, ήταν ο Πορτογάλος Μέλο Περέιρα.

Στις 18/8/22 ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ σφύριξε και Απόλλων Λεμεσού-Ολυμπιακός 1-1 για τα πλέι οφ του Europa League. Το περασμένο καλοκαίρι, στις 28/8/25 ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ σφύριξε ΠΑΟΚ-Ριέκα 5-0, πάλι για τα πλέι οφ του Europa League.

Την τρέχουσα σεζόν ο 42χρονος διαιτητής σφύριξε σε πέντε ματς του Champions League. Στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, στις 25/2, σφύριξε Αταλάντα-Ντόρτμουντ 4-1 και έδωσε πέναλτι σε νεκρό χρόνο! Η Αταλάντα προκρίθηκε στο 90+5’. Μετά από λάθος του Κόμπελ, ο Πάσαλιτς σέντραρε από αριστερά και ο Κρστόβιτς ετοιμαζόταν να σκοράρει σε κενή εστία, όμως ο Μπενσεμπαϊνί σήκωσε ψηλά το πόδι και με τακουνάκι τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο διαιτητής Σάντσεθ κλήθηκε στο VAR, υπέδειξε την παράβαση και απέβαλε τον Μπενσεμπαϊνί με δεύτερη κίτρινη και τον Σλότενμπεργκ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στη La Liga, ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έχει να σφυρίξει από τις 13/2, από το ματς Ελτσε-Οσασούνα 0-0, όπου στο 67’ οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για μη καταλογισμό πέναλτι. Ο διαιτητής του αγώνα της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ διαιτήτευσε δέκα ματς στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, όπου συνολικά καταλόγισε πέντε πέναλτι και έκανε τρεις αποβολές (σ.σ. οι δυο με δεύτερη κίτρινη), ενώ υπέδειξε 44 κίτρινες κάρτες.

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ, την τρέχουσα σεζόν, είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga. Πρώτος είναι ο Ρόχας με 15 ματς και ακολουθούν τέσσερις διαιτητές με 14 αγώνες.